Clientes Vivo vão assistir a jogos da NBA ao vivo em realidade virtual

A temporada 2017/18 da NBA ( National Basketball Association ) começa no dia 17 de outubro e os clientes móveis da Vivo que são fãs de basquete vão poder assistir às partidas como se estivessem dentro de uma arena, graças à tecnologia de realidade virtual (VR). A novidade está disponível para assinantes premium do serviço NBA , aplicativo lançado com exclusividade pela Vivo em abril, em parceria com a NBA. É necessário ter um smartphone Android para ver os jogos em realidade virtual.



A Vivo é a primeira operadora do Brasil a oferecer a seus clientes a possibilidade de ver jogos de basquete da NBA ao vivo, em realidade virtual, pelo celular. Ao todo, serão 27 partidas da nova temporada - um por semana - transmitidas em VR. Os assinantes também terão à disposição replays e melhores momentos dos jogos em realidade virtual. A partir de meados de outubro, o calendário completo dos jogos que serão transmitidos em VR estará disponível no aplicativo.



Como funciona



Para assistir aos jogos em realidade virtual é preciso instalar o aplicativo da NextVR , disponível exclusivamente para dispositivos Android, além de ter óculos de realidade virtual compatíveis com o smartphone. Depois, basta acessar o aplicativo NextVR e informar login e senha utilizados do aplicativo NBA, da Vivo.



A novidade está disponível para os assinantes do pacote premium NBA, que garante acesso completo ao NBA LEAGUE PASS. Além dos jogos transmitidos em VR, o pacote premium engloba todas as partidas da temporada. São mais de 1.200 jogos, entre temporada regular, Playoffs e Finais, além dos eventos do All-Star Weekend (fim de semana do All-Star Game), pelo valor de R$ 19,99/mês. Os jogos serão assistidos sem limites ou restrições. Para assinar o pacote premium, basta enviar um SMS com a palavra NBA para o número 622.