Gloobinho, novo canal infantil da Globosat, tem estreia adiada

O novo canal infantil Gloobinho estava previsto para estrear nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Inicialmente apenas a SKY estava confirmada para carregar o canal. No entanto, o lançamento foi adiado .



O adiamento foi confirmado pelo canal através das redes sociais. Uma nova data para estreia deve ser divulgada em breve.



O Gloobinho tem como objetivo contribuir no desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar estimulando a imaginação, a criatividade e a diversão. A programação contará tanto com produções internacionais quanto nacionais, que estimulem conceitos como amizade, colaboração, afeto, sempre respeitando as diferenças e o tempo da infância. Na grade de estreia do canal, as produções nacionais contarão com clipes e interprogramas, que vão apresentar diferentes conteúdos para os pequenos.











Nat Geo Kids adiado gloobinho a briga esta grande querem estrar juntas





Estranho, como todos os canais que seriam carregados hoje tiveram adiamento em massa. Com ressalva do Nat Geo Kids que está rodando na OI TV.

















