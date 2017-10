Você está lendo um tópico

Satélite

Novo pacote de canais pagos abertos no NSS806

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 27 visitas.





Ricardo em 3 Out 2017 - 22:07 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5788 | Monterrey - México





Seguem:



http://www.portalbsd.com.br/satelite_canais.php...d=243&mux=SIM



Como está o sinal e a qualidade dos canais?



Será que algum deles finalmente entrará em alguma operadora brasileira? Seguindo atualizações do Portal BSD entrou um novo pacote no NSS806 com canais pagos e temporariamente abertos.Seguem:Como está o sinal e a qualidade dos canais?Será que algum deles finalmente entrará em alguma operadora brasileira?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído