Opinião: Discursos de ódio contra grupos LGBT'S são provocados por eles mesmos

Vejo diversos movimentos ditos "artísticos e culturais" colocando em pautas temas que, de todas as formas, geram debates e discussões acaloradas em diversos setores da sociedade. Mas o que o tema deste tópico e movimentos culturais e artísticos têm a ver? Tudo.

Recentemente, vimos um caso de uma atriz, que é transexual, encenar uma peça teatral, no qual faz papel de Jesus Cristo- ver a respeito neste link

Recentemente, vimos o caso da exposição do Santander, aonde vimos pinturas que expõem crianças a situações constrangedoras, e eróticas; teve até um quadro com uma criança "viada".

Não quero nem entrar muito no merito destas exposições e encenações.

Não quero aqui alimentar estes discursos de ódio e intolerância contra os homossexuais (aliás, acho que nem os homossexuais aguentam mais estes termos ao se referirem a eles), mas será que é de bom agrado provocar grupos de costumes cristãos e de nãos cristãos, encenando e fazendo performances só para causar intrigas??

Outra coisa: demonstrações de carinhos em públicos, como beijos e abraços acalorados, entre pessoas do mesmo sexo e entre casais heteros é de bom agrado? Não. Para isso tem motéis, espalhados por todas as cidades, em qualquer canto do mundo.

