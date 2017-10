Após adiamento, Nat Geo Kids é lançado na NET e Claro HDTV

O canal Nat Geo Kids finalmente chegou na grade de programação da NET e Claro HDTV . A novidade já pode ser sintonizada nos canais 112 (SD) e 612 (HD) da Claro . Já os assinantes da NET poderão conferir o sinal em HD no canal 612.



Construído sobre os pilares da líder mundial em exploração e criado com o espírito do National Geographic, o Nat Geo Kids nasce como o ambiente para que crianças de 4 a 7 anos possam desfrutar de conteúdos voltados para ciência, exploração, aventura e conservação. Também oferece aos pais uma ferramenta segura que permite despertar e estimular a curiosidade da garotada.



O canal estava previsto para estrear na madrugada de segunda (02) para terça (03) e foi temporariamente adiado. No início da madrugada desta quarta-feira, dia 04, o canal foi lançado nas operadoras.