SBT e Record TV apenas digital. Sem sinal HD

ronneyvideres em 4 Out 2017 - 2:40



Olá pessoal, sou assinante novo da Claro HDTV, e consequentemente também sou vendedor dos produtos da CLARO.



Tenho uma dúvida. Estou com a Claro HDTV há cerca de 8 dias aqui em casa. Meu pacote é o Família HD. Tem todos os canais liberados. O único problema são a Record e SBT que não possuem sinal HD, só tem os canais nas versões digitais.



É isso mesmo pessoal? Não existe a Record e SBT em qualidade HD? Vale ressaltar que encontro-me no Estado da Paraíba. Se tiver, como faço para proceder a reclamação para resolverem isso?



Lembrando que os canais Band e Rede TV existem as suas versões em HD. O único problema mesmo é a Record e SBT.











RODRIGO1478 em 4 Out 2017 - 2:46



Na Claro não, só temos a Globo (onde disponível), Band e Rede Vida em HD





ronneyvideres em 4 Out 2017 - 2:53



RODRIGO1478 escreveu Na Claro não, só temos a Globo (onde disponível), Band e Rede Vida em HD



Certo. Tem previsão desses dois canais em HD? Ou dificilmente teremos tão cedo? tem alguma notícia publicada sobre recentemente?



Aqui na minha cidade tem a Globo local, a do estado em sinal digital. Eu preciso de que para colocar ela pra funcionar no meu aparelho da Claro TV? Tem como explicar bem detalhado por gentileza?





alchafi em 4 Out 2017 - 2:54



Na SKY também acontece o mesmo.



Nenhum dos canais SIMBA são HD!





ronneyvideres em 4 Out 2017 - 2:59



alchafi escreveu Na SKY também acontece o mesmo.



Nenhum dos canais SIMBA são HD!



Complicado, os principais canais abertos não ter em HD. Na OI TV e na VIVO também é assim?



Queria muito a RECORD E SBT em HD na CLARO TV.





RODRIGO1478 em 4 Out 2017 - 3:20



ronneyvideres escreveu RODRIGO1478 escreveu Na Claro não, só temos a Globo (onde disponível), Band e Rede Vida em HD



Certo. Tem previsão desses dois canais em HD? Ou dificilmente teremos tão cedo? tem alguma notícia publicada sobre recentemente?



Aqui na minha cidade tem a Globo local, a do estado em sinal digital. Eu preciso de que para colocar ela pra funcionar no meu aparelho da Claro TV? Tem como explicar bem detalhado por gentileza?



Por enquanto não tem previsão e sim boatos por causa do acordo com a Simba Content, no mais ainda não tem nada confirmado se vai ou não entrar em HD. Sobre a Globo, tem q olhar no site da Claro se na sua cidade tem disponível em HD. De cabeça eu não recordo aonde tem

















