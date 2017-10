Você está lendo um tópico

Prime Box Brazil em HD na CLARO?

ronneyvideres em 4 Out 2017 - 2:42



anos | Mar 2017 | Mensagens: 12 | Cajazeiras - PB

Olá pessoal. Vi umas notícias de que o Prime Box Brazil ou o irmão dele que agora não me lembro o nome, entraram em HD na NET?



Esses canais tem previsão de entrarem em HD na Claro também? ou foi só boatos?



