Televisão

Game of Thrones é eleita melhor série dos últimos 20 anos

Rubens em 4 Out 2017 - 10:30



anos | Nov 2004 | Mensagens: 540 | Rio de Janeiro - RJ

Game of Thrones é eleita melhor série dos últimos 20 anos



Votação foi feita no site Rotten Tomatoes,

que agrega críticas de espectadores e mídia

especializada





A série Game of Thrones foi escolhida a melhor série dos últimos 20 anos pelos leitores do site Rotten Tomatoes. O site agregador, que mostra a porcentagem da qualidade de filmes e séries, a partir de críticas especializadas e participação dos usuários, levantou uma enquete para selecionar os melhores programas televisivos.



A série de fantasia da HBO ganhou com 11% dos votos, seguida por Breaking Bad, com 7%, e as comédias The Big Bang Theory e Friends, em um empate técnico com 5% cada. O ranking geral conta com 40 seriados. Confira o resultado:



1. Game of Thrones

2. Breaking Bad

3. The Big Bang Theory

4. Friends

5. Seinfeld

6. Law & Order

7. Downton Abbey

8. The West Wing

9. Doctor Who

10. Buffy: The Vampire Slayer

11. X Files

12. Sherlock

13. The Sopranos

14. Grey's Anatomy

15. The Wire

16. 24

17. The Simpsons

18. The Office

19. ER

20. Lost

21. Battlestar Galactica

22. Stranger Things

23. NCIS

24. The Walking Dead

25. Sex And The City

26. Arrested Development

27. Modern Family

28. Mad Men

29. South Park

30. Scandal

31. Orange Is The New Black

32. NYPD Blue

33. Friday Night Lights

34. House Of Cards

35. The Good Wife

36. Frasier

37. Six Feet Under

38. Supernatural

39. Homeland

40. Deadwood





[fonte: Veja Online]

http://veja.abril.com.br/entretenimento/game-of...-ultimos-20-anos/







xoto em 4 Out 2017 - 10:51



anos | Out 2003 | Mensagens: 677 | Ilhéus - BA

Assito



1. Game of Thrones - Realmente nada se compara. Só precisa de um final bem amarado pra virar top!

2.

3.

4. Friends - Realmente muito boa. Vontade de laçarem uma 11temporada ou um filme. me recordo atualemnte assistindo Man with a plan.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 24 - Gostei no inicio... mas cansou ver mais do mesmo.

17.

18.

19.

20. Lost - no inicoi foi bom, mas detestei a série. se perderam totalmente, muito ruim

21.

22. Stranger Things - Estou gostando da tematica. continuo acompanhando

23.

24. The Walking Dead - Gostei muito no inico, mas tenho medo de terem se perdido, detestei a ultima temporada pois pra mim foi pura enrolação. Nada de surpreendente ou de atenção.

25.

26.

27.

28.

29. South Park - Gosto muito, apesar de aparentemente ser puro besterou e xingamentos, critica de forma excelente os rumos da sociedade.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.







Pra mim, faltou nessa listagem, em ordem de importancia:



ALIAS - Gostei da forma que te surpreendia com as ligações entre os epsódios e temporadas.

PRISON BREAK - Hitória muito bem amarrada. Tinha medo do retorno descepcionar, mas fizeram perfeito!

BETTER WITH YOU - Serie cancelada por pouco audiencia. Mas gostei muito da tematica de diferencas entre o relacionamento de 3 casais, namoro novo, noivos a 3 anos e casados a 30.



Das brasileiras.... 1 contra todos está me surpreendendo muito. Totalmente imprevisivel!

















