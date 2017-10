Você está lendo um tópico

Barack Obama desembarca no Brasil nesta quarta-feira (4/10)

CRISPIM em 4 Out 2017 - 14:45 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7206 | Itajaí - SC





O ex-presidente dos EUA é a principal atração do Fórum Cidadão Global, em São Paulo



Leilane Menezes

LEILANE MENEZES

04/10/2017 9:02 , ATUALIZADO EM 04/10/2017 10:48







O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama desembarca no Brasil nesta quarta-feira (4/10). Ele é a principal atração do Fórum Cidadão Global, promovido pelo jornal Valor Econômico e o Banco Santander.



A palestra de Obama, com título “Mudar o mundo, sim, você pode”, será em São Paulo na quinta-feira (5/10). É a primeira vez que o ex-presidente dos EUA vem ao Brasil desde que deixou o cargo.



Os ingressos para o evento custam entre R$ 5 mil e R$ 7,5 mil.





CRISPIM em 4 Out 2017 - 14:46 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7206 | Itajaí - SC





Não irei porque esgotaram os ingressos.

















