Preciso de um feedback sobre o Nat Geo Kids (SD) na Claro

Ricardo em 4 Out 2017 - 16:37 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5793 | Monterrey - México

Pessoal,



Preciso de um feedback sobre o canal Nat Geo Kids (SD) na Claro.



Gostaria de saber se o canal 112 está aberto e funcionando normalmente nos receptores SD.



Havia alguns relatos que nos receptores SD o sinal estaria com código 11.



Assim, preciso destas informações:



Canal 112 está:

( ) aberto

( ) com código 11



Pacote assinado:



Cidade/Estado:





Com base nestas informações vou verificar uma possível solução junto a NET/CLARO.











Denisjose1234 em 4 Out 2017 - 16:47



anos | Out 2017 | Mensagens: 6 | Guaiçara - SP

Vamos la vou ser o primeiro.



Pra mim, o Canal 112 esta nos dois pontos SD esta com

CÓDIGO 11



O Pacote Assinado, é o Família HD+, também atualmente chamado de HD Max



Eu sou de Guaiçara/São Paulo





marcelocentroserra em 4 Out 2017 - 16:47



anos | Out 2004 | Mensagens: 265 | Sobradinho - RS

Canal 112 está com código 11 no decoder prata e decoder preto. No Receptor HD esta normal.



Pacote assinado: Tv Pacote Familia Cinema HD Mais



Cidade/Estado: Sobradinho/RS





**Ocorreu o mesmo com o 91 NatGeoW quando entrou. Depois de uns... meses ele surgiu normalmente.

**E aqui os dois pontos SD é pra gurizada!





Denisjose1234 em 4 Out 2017 - 16:55



anos | Out 2017 | Mensagens: 6 | Guaiçara - SP

Denisjose1234 escreveu Vamos la vou ser o primeiro.



Pra mim, o Canal 112 esta nos dois pontos SD esta com

CÓDIGO 11, um dos Decoders é Branco e o outro é Preto.



O Pacote Assinado, é o Família HD+, também atualmente chamado de HD Max



Eu sou de Guaiçara/São Paulo





RODRIGO1478 em 4 Out 2017 - 16:55



anos | Mai 2009 | Mensagens: 560 | Maringá - PR

Aqui código 11



Familia SD



Maringá/PR

















