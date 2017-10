Você está lendo um tópico

Sundance TV estreia a série "The Son" com Pierce Brosnan

A série “ The Son ” estreia na SundanceTV no próximo dia 22 de outubro, domingo, às 22h.



The Son é uma saga que acompanha 150 anos e três gerações da família McCullough. A produção mostra a história de Eli McCullough (Pierce Brosnan), o carismático patriarca da família. Quando criança, ele foi sequestrado e criado em uma tribo de índios Comanche e, desde então, aplica a brutal visão de mundo dos Comanche aos seus negócios.



A saga em 10 episódios é estrelada por Pierce Brosnan e baseada no romance de Philipp Meyer, que figurou na lista de best-sellers do New York Times e que foi finalista do prêmio Pulitzer,.























