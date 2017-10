Lifetime prepara programação especial sobre Michael Jackson

O canal pago Lifetime estreia na quarta-feira, dia 11 de outubro, a partir das 19h30, o filme Michael Jackson e Neverland , baseado no livro Remember The Time: Protecting Michael Jackson In His Final Days , de 2014, escrito pelos fieis guarda-costas do astro pop, Bill Whitfield e Javon Beard.



A produção original conta a história da etapa final da vida de Michael Jackson , sob a ótica dos seguranças Bill Whitfield (interpretado por Chad Coleman, de The Walking Dead) e Javon Beard (Sam Adegoke, Dynasty).



O longa revela os segredos mais íntimos do Rei do Pop (interpretado por Navi, o cover número 1 de Michael no mundo), a devoção que nutria por suas crianças, os problemas financeiros que o levaram a se preparar para a turnê “ This Is It ” e todo o drama que tomou conta dos dois últimos anos de sua vida.



Logo após a exibição do filme, às 21h10, o canal estreia os especiais Além das Notícias: Michael Jackson e, às 23h40, Michael Jackson: O Ícone .



Em formato de documentário, Além das Notícias: Michael Jackson traz imagens inéditas e entrevistas com familiares e amigos, para contar a ascensão de Jackson ao estrelato, seu sonho de ser pai e os elementos que o tornaram um artista inigualável, o único Rei do Pop.



Já o especial Michael Jackson: O Ícone investiga os últimos dias de vida do artista, com depoimentos de amigos e familiares.