Após 11 anos, Globo decide dar fim ao "Estrelas", de Angélica

Após 11 anos no ar, a Globo decidiu extinguir o programa "Estrelas", de Angélica. A atração seguirá nos sábados até perto da Copa do Mundo de 2018, quando deixará a grade de vez, dando lugar aos preparativos do Mundial.

Procurada pelo NaTelinha, a a Globo confirmou a informação e disse que Angélica já está trabalhando no desenvolvimento de um novo projeto, com equipe destacada pelo diretor de gênero Ricardo Waddington.





Na atual temporada do "Estrelas", Angélica mostra os encantos do Brasil através de personalidades locais



Em 11 anos, o "Estrelas" contou com vários formatos, entre eles "Estrelas Solidárias" e o atual "Estrelas do Brasil". Também teve edições temáticas, com temporadas de verão, inverno e na Disney. Veja mais em:



Apesar de todo esse tempo, o programa não era obrigatório na grade de todo o país, ficando a critério das afiliadas até 2015, quando aí sim passou a ir ao ar nacionalmente aos sábados, antes do "Caldeirão do Huck", do marido Luciano Huck.



