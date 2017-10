Você está lendo um tópico

Com futuro incerto na Record, Gugu dá sinais de que pode voltar ao SBT

Com futuro incerto na Record, Gugu dá sinais de que pode voltar ao SBT



Uma das contratações mais caras da Record, Gugu Liberato pode estar com os dias contados na rede de Edir Macedo.



Seu horário nas quartas-feiras já está destinado para Buddy Valastro e Xuxa Meneghel em 2018.-Com contrato a vencer em dezembro, Gugu já dá sinais de que pode retornar ao SBT, que deixou em 2009 sob o protesto das filhas de Silvio Santos.





á duas semanas, a GGP, produtora de Gugu, fechou contrato com a Jequiti, empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos, para a gravação de uma série de comerciais _um deles estrelado por Patricia Abravanel. No final deste mês, voltará a pisar nos estúdios do SBT, durante o Teleton. Os encontros entre o apresentador e o cabeleireiro Jassa, "conselheiro" informal de Silvio Santos, aumentaram nas últimas semanas.



Além disso, Gugu andou sondando a disponibilidade de antigos profissionais que trabalharam com ele e reduziu o ritmo de gravações de seu programa na Record, que acaba em dezembro, não terá edições em janeiro e fevereiro.



No mercado, acredita-se que o dono do SBT irá promover uma grande mexida em sua programação dominical no ano que vem. Uma das novidades será um programa de Patricia Abravanel. A outra pode ser Gugu.



