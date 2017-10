Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Twitter lança programa diário e ao vivo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 96 visitas.





Vcfaz em 5 Out 2017 - 10:30 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25110 | Redação

Twitter estreia no dia 9 de outubro o #WhatsHappening , programa diário que será transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 22h (horário de Brasília). A nova atração da rede social irá mostrar tweets, gifs, clipes e outras curiosidades sobre TV, comédia, esportes, política e cultura pop, em cerca de 20 minutos. A apresentação fica a cargo da atriz Bree Essrig.



"O Twitter está no centro de todas as conversas, com uma comunidade global de usuários sempre pronta para criar tendências instantâneas como memes e comentários interessantes", declararam Ben Silverman e Howard T Owens, co-CEOs dos estúdios indie Propagate, que produzem o novo programa. "Este programa ao vivo vai trazer o melhor das tendências de cultura pop em conjunto com as conversas em tempo real via Twitter", adicionou Todd Swidler, head de Live Video Business do Twitter.



O #WhatsHappening poderá ser assistido em todo o mundo por meio do perfil estreia no dia 9 de outubro o, programa diário que será transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 22h (horário de Brasília). A nova atração da rede social irá mostrar tweets, gifs, clipes e outras curiosidades sobre TV, comédia, esportes, política e cultura pop, em cerca de 20 minutos. A apresentação fica a cargo da atriz Bree Essrig."O Twitter está no centro de todas as conversas, com uma comunidade global de usuários sempre pronta para criar tendências instantâneas comoe comentários interessantes", declararam Ben Silverman e Howard T Owens, co-CEOs dos estúdios indie Propagate, que produzem o novo programa. "Este programa ao vivo vai trazer o melhor das tendências de cultura pop em conjunto com as conversas em tempo real via Twitter", adicionou Todd Swidler, head de Live Video Business do Twitter.O #WhatsHappening poderá ser assistido em todo o mundo por meio do perfil @HappeningDaily























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído