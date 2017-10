Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Temer, Doria e Bolsonaro disputam fiéis em evento religioso

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 38 visitas.





Paulo Frank em 5 Out 2017 - 11:36



anos | Set 2014 | Mensagens: 1570 | Ijuí - RS



http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/temer-...;ocid=mailsignout ENVIADOS ESPECIAIS / BELÉM - Os tradicionais festejos do Círio de Nazaré, um dos maiores eventos religiosos do mundo, que ocorre neste mês, atrairão para Belém o presidente Michel Temer e dois potenciais candidatos à sua sucessão em 2018: o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). Temer e Bolsonaro vão disputar a atenção dos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré nesta quinta-feira, 5.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído