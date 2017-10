Você está lendo um tópico

Discovery e Google estreiam série em Realidade Virtual (VR)

Discovery Communications e Google irá trazer uma série inédita e exclusiva para a web, totalmente filmada em Realidade Virtual - ou Virtual Reality (VR) . Com lançamento previsto para 3 de novembro, " Discovery TRVLR " levará os espectadores a uma completa imersão a cenas impressionantes ao redor do globo, em todos os sete continentes.



Explorando culturas pelo mundo, "Discovery TRVLR" irá explorar em 38 episódios, por meio de uma experiência 360° , desde rituais e tradições obscuras até desafios de tirar o fôlego na América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, África, Antártica e Europa. O primeiro capítulo estará disponível a partir de 3 de novembro, exclusivamente viaYouTube e pelo site Google Cardboard .



Confira o vídeo promocional da nova série:





