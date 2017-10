Intolerância, racismo e homofobia em doc inédito na GloboNews

A GloboNews exibe neste sábado (7), às 20h30, documentário inédito que mostra o crescimento dos crimes de ódio no país e o que está por trás dos discursos de intolerância. " Intolerância.doc ", uma coprodução do canal com a Globo Filmes e a Modo Operante, tem roteiro e direção de Susanna Lira.



O documentário mostra o impressionante crescimento dos números registrados pela Delegacia de Crimes de Intolerância e mergulha no universo das torcidas organizadas e de grupos extremistas. Susanna também conversa com as vítimas de crimes de ódio motivados por homofobia, machismo e xenofobia. “Vivemos em um mundo de extremos. Se não tivermos a escuta para quem pensa diferente de nós, seremos uma sociedade em rota de colisão”, diz.



No Brasil, que sempre foi reconhecido internacionalmente pela mistura de raças, ecumenismo de credos e até uma certa liberdade sexual, há um registro cada vez maior de delitos de racismo e disputas sangrentas por causa de religião e até futebol. Observando os fatos, investigando de perto os crimes, conhecendo as vítimas e ouvindo os motivos alegados pelos algozes podemos visualizar e refletir sobre um país que se confronta cada vez mais com suas contradições.



Foto: O documentário mostra conflitos envolvendo gangues de skinheads de São Paulo.