"No Templo dos Orixás" reestreia na TV Aberta em tempo de intolerância religiosa

Desmistificar os preconceitos e valorizar os ensinamentos e preceitos das religiões de matriz africana no Brasil. Essa continua sendo a proposta e o objetivo do famoso " No Templo dos Orixás " - programa que aborda de forma séria e comprometida os principais fatos, curiosidades e elementos de religiões como a Umbanda e o Candomblé.



Depois de 10 anos no ar, pela TVC, o programa está de volta e segue sob o comando de Pai Wellington de Omolu. A TV Aberta São Paulo começará a transmitir o programa a partir do dia 08 de outubro, domingo, às 11h.



Em Santos e em alguns pontos do litoral paulista como São Vicente e Praia a Grande, o programa foi ao ar no último dia 21 de setembro, com transmissão pela TV COM Santos. “ O programa está repaginado. A previsão é de que tenhamos um novo quadro só de convidados ilustres. Continuaremos com o espaço dedicado ao público, no qual respondo emails dos telespectadores com dúvidas sobre as práticas e conceitos difundidos dentro das religiões de matriz africana. É uma forma eficiente de combater o preconceito e mostrar ao telespectador a magnitude e a importância dessas religiões no dia a dia do povo brasileiro ” adianta Pai Wellington de Omolu, apresentador do programa ‘No Templo dos Orixás´ e um dos principais líderes do Candomblé no país.



A reestreia promete trazer ao público um conteúdo altamente didático e esclarecedor. Pai Wellington falará sobre os ibejis, divindades do candomblé representada pelos gêmeos, protetores das crianças. O objetivo é falar sobre o papel das crianças dentro da religião, além de abordar outros assuntos factuais como a ‘cura gay’, a diversidade e a intolerância religiosa, entre outros.



A TV Aberta São Paulo pode ser vista na NET e Vivo.