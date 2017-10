Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Battisti é preso preventivamente em Corumbá, no Mato Grosso do Sul

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 51 visitas.





Larry.Tate em 5 Out 2017 - 22:27



anos | Out 2007 | Mensagens: 2266 | São Paulo - SP



O italiano Cesare Battisti



COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM CORUMBÁ



05/10/2017 18h37 - Atualizado às 18h39



O italiano Cesare Battisti foi preso preventivamente nesta quinta-feira (5) durante audiência de custódia na Justiça Federal em Corumbá (MS).



Battisti foi detido nesta quarta-feira (4) ao tentar atravessar a fronteira com a Bolívia portando dólares e euros no valor equivalente a pouco mais de R$ 23 mil (1.300 euros e US$ 6.000).



A decisão foi anunciada pelo juiz federal Odilon de Oliveira durante audiência feita por videoconferência na tarde desta quinta. Para o juiz, "ficou claro que Battisti estava tentando evadir-se do Brasil temendo ser efetivamente extraditado. Considerada a tentativa de fuga nos limites de uma convicção provisória deve ser ela levada em conta também para efeitos da garantia da efetiva aplicação da lei penal".



Com isso, ele deve passar a noite na sede da PF (Polícia Federal) de Corumbá e, nesta sexta, deverá ser encaminhado para o presídio da cidade.



O italiano foi levado nesta quarta à PF local para prestar esclarecimentos relativos ao crime de evasão de divisas –enviar valores ao exterior sem a devida declaração à autoridade competente.



Battisti foi abordado por policiais rodoviários federais, que o identificaram e comunicaram a PF, que fez o acompanhamento do carro até a fronteira.



Foi retido num táxi boliviano no momento em que tentava sair do país, de acordo com a PF.



FUGA



Battisti fugiu da Itália e, em 2004, veio para o Brasil. Foi preso em 2007 e, em 2009, o STF autorizou a extradição, que foi negada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010, no último dia de seu governo.



De acordo com a defesa de Battisti, há várias tentativas ilegais de remetê-lo para o exterior.



O italiano foi condenado em seu país à prisão perpétua por quatro assassinatos nos anos 70, quando integrava o partido Proletários Armados para o Comunismo, grupo de extrema-esquerda.



Na semana passada, os advogados do italiano entraram com pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) para impedir sua eventual extradição, deportação ou expulsão do Brasil.



Segundo a agência de notícias italiana ANSA, o italiano disse à Polícia Federal que não temia a extradição por se sentir "protegido" pelo decreto do ex-presidente.



A Folha apurou que, para o Ministério da Justiça, a tentativa de fuga de Battisti deve acelerar uma decisão do presidente Michel Temer sobre o pedido da Itália para entregá-lo.



A solicitação foi feita no mês de setembro, para que a decisão do presidente Lula, de 2010, fosse revista.



Até o momento, nenhum obstáculo jurídico foi encontrado para impedir uma eventual decisão de Temer pela extradição.



GOVERNO ITALIANO



O ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano, afirmou nesta quinta (5) que o governo italiano está trabalhando com autoridades brasileiras a respeito do pedido de extradição de Cesare Battisti, retido na quarta-feira (4).



Pelo Twitter, Alfano afirmou que conversou nesta quinta com Antonio Bernardini, embaixador da Itália no Brasil, "para trazer Battisti à Itália e entregá-lo à Justiça".



"Continuamos trabalhando com as autoridades brasileiras", escreveu o ministro em sua rede social.



http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1924...osso-do-sul.shtml O italiano Cesare Battisti foi preso preventivamente nesta quinta-feira (5) durante audiência de custódia na Justiça Federal em Corumbá (MS).Battisti foi detido nesta quarta-feira (4) ao tentar atravessar a fronteira com a Bolívia portando dólares e euros no valor equivalente a pouco mais de R$ 23 mil (1.300 euros e US$ 6.000).A decisão foi anunciada pelo juiz federal Odilon de Oliveira durante audiência feita por videoconferência na tarde desta quinta. Para o juiz, "ficou claro que Battisti estava tentando evadir-se do Brasil temendo ser efetivamente extraditado. Considerada a tentativa de fuga nos limites de uma convicção provisória deve ser ela levada em conta também para efeitos da garantia da efetiva aplicação da lei penal".Com isso, ele deve passar a noite na sede da PF (Polícia Federal) de Corumbá e, nesta sexta, deverá ser encaminhado para o presídio da cidade.O italiano foi levado nesta quarta à PF local para prestar esclarecimentos relativos ao crime de evasão de divisas –enviar valores ao exterior sem a devida declaração à autoridade competente.Battisti foi abordado por policiais rodoviários federais, que o identificaram e comunicaram a PF, que fez o acompanhamento do carro até a fronteira.Foi retido num táxi boliviano no momento em que tentava sair do país, de acordo com a PF.FUGABattisti fugiu da Itália e, em 2004, veio para o Brasil. Foi preso em 2007 e, em 2009, o STF autorizou a extradição, que foi negada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010, no último dia de seu governo.De acordo com a defesa de Battisti, há várias tentativas ilegais de remetê-lo para o exterior.O italiano foi condenado em seu país à prisão perpétua por quatro assassinatos nos anos 70, quando integrava o partido Proletários Armados para o Comunismo, grupo de extrema-esquerda.Na semana passada, os advogados do italiano entraram com pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) para impedir sua eventual extradição, deportação ou expulsão do Brasil.Segundo a agência de notícias italiana ANSA, o italiano disse à Polícia Federal que não temia a extradição por se sentir "protegido" pelo decreto do ex-presidente.A Folha apurou que, para o Ministério da Justiça, a tentativa de fuga de Battisti deve acelerar uma decisão do presidente Michel Temer sobre o pedido da Itália para entregá-lo.A solicitação foi feita no mês de setembro, para que a decisão do presidente Lula, de 2010, fosse revista.Até o momento, nenhum obstáculo jurídico foi encontrado para impedir uma eventual decisão de Temer pela extradição.GOVERNO ITALIANOO ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano, afirmou nesta quinta (5) que o governo italiano está trabalhando com autoridades brasileiras a respeito do pedido de extradição de Cesare Battisti, retido na quarta-feira (4).Pelo Twitter, Alfano afirmou que conversou nesta quinta com Antonio Bernardini, embaixador da Itália no Brasil, "para trazer Battisti à Itália e entregá-lo à Justiça"."Continuamos trabalhando com as autoridades brasileiras", escreveu o ministro em sua rede social.











CRISPIM em 5 Out 2017 - 22:56 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7216 | Itajaí - SC





Bem provável que seja extraditado para a Itália e seria uma correção na história que o Lula quis que este criminoso ficasse no Brasil. Agora sem mais o apoio do Pt.





Já estava a um passo de fugir do Brasil.Bem provável que seja extraditado para a Itália e seria uma correção na história que o Lula quis que este criminoso ficasse no Brasil. Agora sem mais o apoio do Pt.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído