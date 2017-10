Você está lendo um tópico

Televisão

Turma da Mônica estreia na TV Cultura

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 57 visitas.





Rafa! em 6 Out 2017 - 1:06



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2247 | São Paulo - SP

Turma da Mônica estreia na TV Cultura



A partir da próxima segunda, dia 9 de outubro, a Turma da Mônica terá uma nova casa na TV aberta. A TV Cultura estreia em sua programação o desenho animado da "Turma da Mônica" e a série de curtas "Mônica Toy". A exibição será de segunda a sexta, às 11h30 e 17h30.







A parceria entre a TV Cultura e o estúdio Mauricio de Sousa Produções também prevê a exibição de especiais em datas comemorativas, como "As Doze Badaladas dos Sinos de Natal", "Bruxarias de Aniversário", "Feliz Natal para Todos", "Um Plano Para Salvar o Planeta" e "Véspera de Natal".



Exibida em blocos de 15 minutos, a série animada "Turma da Mônica" se baseia nos quadrinhos clássicos criados por Mauricio de Sousa.



Já "Mônica Toy", uma animação em 2D sem falas, possui episódios de até 30 segundos, lançados no canal oficial da Turma da Mônica no YouTube, onde ultrapassa a marca de 440 milhões de visualizações mensais.





http://www.infoanimation.com.br/2017/10/turma-d...a-tv-cultura.html A partir da próxima segunda, dia 9 de outubro, a Turma da Mônica terá uma nova casa na TV aberta. A TV Cultura estreia em sua programação o desenho animado da "Turma da Mônica" e a série de curtas "Mônica Toy". A exibição será de segunda a sexta, às 11h30 e 17h30.A parceria entre a TV Cultura e o estúdio Mauricio de Sousa Produções também prevê a exibição de especiais em datas comemorativas, como "As Doze Badaladas dos Sinos de Natal", "Bruxarias de Aniversário", "Feliz Natal para Todos", "Um Plano Para Salvar o Planeta" e "Véspera de Natal".Exibida em blocos de 15 minutos, a série animada "Turma da Mônica" se baseia nos quadrinhos clássicos criados por Mauricio de Sousa.Já "Mônica Toy", uma animação em 2D sem falas, possui episódios de até 30 segundos, lançados no canal oficial da Turma da Mônica no YouTube, onde ultrapassa a marca de 440 milhões de visualizações mensais.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído