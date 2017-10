Após segunda denúncia contra Temer empenho de emendas para SC cresce mais de 2.6

Você está lendo um tópico

Paulo Frank em 6 Out 2017 - 11:36







http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/20...mbro-9925068.html Assim como ocorreu às vésperas da votação da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), entre junho e julho, o número de liberação de emendas parlamentares volta a subir à espera da apreciação da segunda denúncia contra o peemedebista pela Câmara dos Deputados. No mês passado, foram empenhados R$ 24,4 milhões para os parlamentares catarinenses, contra apenas R$ 930 mil em agosto — um aumento de 2.623% logo depois que a acusação inicial foi enterrada pelos deputados. Em todo o país o salto também foi grande nos empenhos no mesmo período, indo de R$ 199,2 milhões para R$ 903,2 milhões conforme dados até 27 de setembro, disponíveis no sistema de informações Siga Brasil do Senado Federal.



ardoss em 6 Out 2017 - 11:37





Eita! Lá vem aumento por aí.





Ademir em 6 Out 2017 - 11:49





Traduzindo:



Ele esta comprando os votos dos nobres parlamentares a seu favor e com nosso dinheiro!



Não ouço panelas, não tem pato amarelo, nem protesto do M.B.L., chamadas espetaculares no JN e nem capa de revista.



Isso acontece porque Temer, tá fazendo o jogo do mercado financeiro, dos grandes empresários nacionais e estrangeiros, dos conservadores que mandam no Brasil desde a colonização, e esta alinhado politicamente com os EUA.



Lembrei daquele personagem do Jo Soares, no programa Viva o Gordo:



VOU NO POPULAR:



