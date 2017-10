Você está lendo um tópico

Em Belém, Bolsonaro promete 'arma para todos'

Paulo Frank em 6 Out 2017 - 12:58



http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/em-bel...;ocid=mailsignout Numa visita marcada por espera de uma hora para discursar e vidro quebrado no local de uma palestra, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) defendeu nesta quinta-feira (5) em Belém a ampliação do porte de armas no país e afirmou que, com ele, "não existirá o politicamente correto".Bolsonaro, um dos vice-líderes na corrida presidencial, conforme a mais recente pesquisa Datafolha, visitou a capital paraense no período de festejos do Círio de Nazaré, uma das maiores festas populares do Brasil, e uma semana após ter o título de cidadão belenense negado pela Câmara de Belém.Recebido por apoiadores no aeroporto, Bolsonaro desembarcou na cidade por volta das 14h30, mas teve de esperar cerca de uma hora até que a chuva cessasse.Em carro aberto, discursou ao lado da "bancada da bala" paraense -deputado federal delegado Éder Mauro (PSD), deputado estadual coronel Neil (PSD) e vereador sargento Silvano (PSD)- e disse que, com ele, "não existirá o politicamente correto"."No que depender de mim, com a ajuda de vocês, todos terão porte de arma de fogo", afirmou.























