Silvio Santos faz mudança absurda no jornalismo e jornalista decide se demitir

quantum em 6 Out 2017 - 14:00



Silvio Santos faz mudança absurda no jornalismo e jornalista decide se demitir

05/10/2017 João Almeida



Jornalista Kennedy Alencar. Foto: reprodução.

O jornalismo do SBT vai passar por mais uma mudança. Parece que Silvio Santos quer economizar e decidiu cortar algumas participações do principal jornal da casa.



De acordo com o colunista Maurício Stycer, o “SBT Brasil”, agora só contará com os seus dois apresentadores na bancada e ninguém mais. Ninguém mesmo! Nem a garota do tempo.



Em vista disso, até para não ficar perdendo tempo e ser subutilizado na emissora, Kennedy Alencar, que veio da RedeTV!, acaba de pedir demissão.



A série que Kennedy fazia, e já estava indo ao ar, com os possíveis candidatos à presidência do Brasil em 2018, portanto, foi cancelada.



Outra mudança que Silvio decidiu fazer no jornal foi proibir as reportagens especiais, como as que Kennedy já fazia, que seriam consideradas “mais frias”.



Em vista das mudanças, o jornalista esportivo do SBT, Bruno Vicari, e a garota do tempo do canal, Carolina Aguaidas, ficaram sem funções. Tudo agora será concentrado nos âncoras dos jornais.





Sobre a série política que Kennedy estava produzindo, já foram levadas ao ar as entrevistas com João Doria, Fernando Haddad e Ciro Gomes.



Ainda de acordo com o colunista Maurício Stycer, nos bastidores do departamento de jornalismo do canal, há boatos de que o “SBT Notícias”, exibido de madrugada, entre 1h30 (ou 2h30) e 6h, poderia passar por mudanças – ser encurtado ou até mesmo voltar a ser pré-gravado. Coisas de Silvio Santos…



Vale dizer que neste ano o canal do homem do Baú demitiu Hermano Henning, que estava na casa há quase três décadas. Hoje, quem reina por lá e é amado por Silvio é Dudu Camargo.



Já Cesar Filho decidiu sair do SBT em 2015, em busca de melhores condições de trabalho e contrato mais seguro, além de um salário mais gordo.



