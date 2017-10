Com medo do SBT, Record não libera César Filho para o Teleton... - Veja mais em

Você está lendo um tópico

Fonte: Duran/AgNews Flávio Ricco Colunista do UOL* 06/10/2017 00h05Desde 2003 participando ininterruptamente de todas as edições do Teleton, César Filho já é ausência confirmada no programa deste ano.A versão oficial é que a Record decidiu liberar apenas quatro artistas e, do “Hoje em Dia” a escolhida foi Ticiane Pinheiro. Os outros, Marcos Mion, Sérgio Marone e Gugu Liberato.Ainda sobre esse caso do César, houve quem levantasse a possibilidade de ele não ter entrado na lista da Record para o Teleton, por ainda não ter renovado seu contrato.Uma visita ao SBT, nesta altura dos acontecimentos, poderia representar algum riscoFonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...ara-o-teleton.htm























