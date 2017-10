Você está lendo um tópico

Villamix Festival terá transmissão ao vivo e grátis no Youtube

VillaMix Festival acontece pela quinta vez na cidade de São Paulo, neste sábado (7), a partir das 13h. O evento será transmitido ao vivo pelo



Durante a transmissão ao vivo pelo Youtube será possível assistir aos shows de Jorge & Mateus, Simone & Simaria, Alok, Zeeba, Matheus & Kauan, Aviões, Jetlag, Alex Aiono, Rudy Mancuso e a girl band Fifth Harmony . Considerado um dos maiores festivais de música do Brasil, oacontece pela quinta vez na cidade de São Paulo, neste sábado (7), a partir das 13h. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Youtube , onde será possível conferir pela TV, smartphone, tablet e PC tudo o que acontece. Tudo sob o comando de Amanda Françoso e Thierry Figueira.Durante a transmissão ao vivo pelo Youtube será possível assistir aos shows dee a























