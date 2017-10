Sexy Hot estreia sua primeira série pornô nacional

No embalo das estreias cinematográficas do Sexy Hot Produções , um formato diferente – mas bem conhecido do público em geral – deve chamar a atenção dos assinantes.



Estreia no canal Sexy Hot neste sábado, dia 7 de outubro, a partir das 22h, “ Mulher no volante ”, uma série com três episódios que serão exibidos semanalmente.



Com Elisa Sanches no papel principal, a história gira em torno de uma mulher casada que tem de conviver com a ausência do marido, sempre ocupado. Para passar o tempo, ela se cadastra em um aplicativo de motorista particular. Na nova função, a moça oferece muito mais que uma simples corrida e acaba por satisfazer os prazeres sexuais dos clientes que entram em seu carro.