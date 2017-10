Você está lendo um tópico

Televisão

Novembro: Tooncast estreia Titã Simbiônico

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 53 visitas.





Moonie em 6 Out 2017 - 22:35



anos | Set 2017 | Mensagens: 22 | Taubaté - SP





Titã Simbiônico apresenta "as aventuras de três seres do planeta Galaluna que aterrissam na Terra enquanto tentava escapar de seu mundo devastado pela guerra." A série segue a vida de Illana, Lance e Octus, dois adolescentes alienígenas e um robô em forma de humanóides que chegam à Terra, um planeta "idêntico" ao Galaluna, enquanto fogem de um mal geral que assumiu seu planeta de origem devastado por criaturas monstruosas chamado Mutraddi.



De segunda a sexta, às 16h35 Titã Simbiônico apresenta "as aventuras de três seres do planeta Galaluna que aterrissam na Terra enquanto tentava escapar de seu mundo devastado pela guerra." A série segue a vida de Illana, Lance e Octus, dois adolescentes alienígenas e um robô em forma de humanóides que chegam à Terra, um planeta "idêntico" ao Galaluna, enquanto fogem de um mal geral que assumiu seu planeta de origem devastado por criaturas monstruosas chamado Mutraddi.De segunda a sexta, às 16h35























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído