Prestação de contas de projeto de José de Abreu é reprovada na Lei Rouanet

Larry.Tate em 7 Out 2017 - 0:50



anos | Out 2007 | Mensagens: 2270 | São Paulo - SP





O projeto já havia tido a prestação de contas reprovada em novembro de 2016. Em abril deste ano, após recurso, o Ministério voltou atrás e aprovou as contas. A autoria do projeto —uma turnê de um espetáculo do ator em 2005— é de Camila Paola Mosquella, sua ex-mulher.



Após a aprovação, deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) solicitou explicações do MinC. Ele afirma que encontrou notas "frias" na prestação de contas e que detectou erros em nove pontos, que informou ao Ministério.



O deputado diz que havia notas fiscais de estabelecimentos diferentes, mas preenchidas com a mesma caligrafia, e que um assessor foi aos endereços de algumas das empresas e encontrou "lojas abandonadas há muitos anos".



Em fevereiro de 2016, José de Abreu havia afirmado que a CPI da Lei Rouanet serviria para "desmoralizar o mito" de que o mecanismo é "uma espécie de bolsa-família para artistas".



Até o fechamento dessa matéria, a coluna não conseguiu contato com o ator.



Larry.Tate em 7 Out 2017 - 0:55



anos | Out 2007 | Mensagens: 2270 | São Paulo - SP

"O deputado diz que havia notas fiscais de estabelecimentos diferentes, mas preenchidas com a mesma caligrafia, e que um assessor foi aos endereços de algumas das empresas e encontrou "lojas abandonadas há muitos anos"."



Notas fiscais frias, recibos frios, falsificações.

Atos típicos de bandidos.

Devolver o dinheiro é pouco, esse safado tinha que ser preso.



Mais um herói das esquerdas.

















