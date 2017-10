Vice-presidente do PSDB: Doria é dos 'piores políticos que já tivemos'

Você está lendo um tópico

Paulo Frank em 7 Out 2017 - 11:41



Paulo Frank em 7 Out 2017 - 11:41





Na filmagem, Goldman afirma que Doria "é político sim, mas dos piores políticos que nós já tivemos em São Paulo".



"Há nove meses iniciou-se uma nova gestão na Prefeitura de São Paulo, com o prefeito João Doria, eleito ainda no primeiro turno. Nesses nove meses, o prefeito ainda não nasceu. O prefeito ainda está em gestação. E não sei se um dia vai nascer", diz Goldman.



"A única coisa que nasceu até agora foi um candidato à Presidência da República. [Doria] Esqueceu a prefeitura, deixou a prefeitura, não quer ser prefeito, não deseja ser prefeito, não lhe interessa ser prefeito. Interessa ser candidato à Presidência da República", continua.



"A cidade de São Paulo, e os moradores daqui, sabem disso muito bem. Veem como estão as ruas, os buracos das ruas. As ruas que não têm mais forma nenhuma de caminhar nas calçadas, que estão destruídas. Iluminação pública em situação deplorável. Serviços de limpeza em péssima condição. Evidentemente nem tanto nas regiões mais ricas da cidade, mas se vê nas regiões mais pobres da cidade. É lá que se precisa da prefeitura. É lá que é preciso que o prefeito exista. É para esse povo que o prefeito precisa existir." Com informações da Folhapress.

https://www.msn.com/pt-br/noticias/crise-politic...;ocid=mailsignout





'Você vive em casa, de pijamas', diz Doria a ex-governador



BELÉM - O prefeito João Doria disse neste sábado, 7, que o ex-governador Alberto Goldman é um fracassado e que ele "vive de pijamas" em casa. Essa declaração foi dada por Doria em um vídeo que o prefeito publicou nas redes sociais , na qual o ex-governador criticava duramente a gestão de Doria.



"Hoje meu recadinho vai para você, Alberto Goldman, que viveu sua vida inteira na sombra de Orestes Quércia e do José Serra. Você é um improdutivo, um fracassado. Você coleciona fracassos na sua vida e agora vive de pijamas na sua casa", afirmou Doria. "Viva com a sua mediocridade que fico com o povo".



Nesta sexta, Goldman publicou um vídeo nas redes sociais no qual criticava o fato de Doria não se dedicar à Prefeitura, mas apenas a sua suposta candidatura à Presidência da República. Doria é um dos nomes cotados no PSDB para disputar o Planalto no ano que vem, assim como o governador Geraldo Alckmin.



"Nós não temos prefeito, temos um candidato a presidente da República.Viaja por todos os lugares. Todas as cidades, todos os Estados e todos os países. Diz que está trazendo alguma coisa para São Paulo. Não está trazendo nada. Até agora nada e nem vai trazer nada", disse Goldman na gravação. O tucano também é vice-presidente nacional do PSDB.



Em sua resposta, Doria lembrou também que derrotou Goldman nas prévias do partido no ano passado, na qual o PSDB escolheu Doria como candidato da legenda à Prefeitura. "Você perdeu inclusive as três representações que abriu contra mim quando foi derrotado nas prévias do PSDB. Enquanto você dorme, eu trabalho", afirmou o prefeito.

STOLEDO em 7 Out 2017 - 13:30



STOLEDO em 7 Out 2017 - 13:30

fogo amigo ? acho que é bem inimigo mesmo.vai ser um pelote só.como disse o profeta, quem não morrer , verá,

















