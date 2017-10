Você está lendo um tópico

Televisão

Nova programadora de canais de tv por assinatura chega ao Brasil

J.B.F.LIMA em 7 Out 2017 - 15:03



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1875 | Barreiras - BA

Nova programadora com canais ativos no NSS-806 está negociando a entrada nas tv por assinatura no Brasil.



Lista de canais:





A SPI International é um programador europeu com desenvolvimento mundial com bases em Varsóvia, Istambul, Londres e Nova York. A empresa está agora desembarcando na América Latina e no Caribe onde Gustavo Mónaco, dirige sua distribuição e promove seu portfólio de sinais HD e UHD do grupo.



‘A SPI, uma empresa europeia líder em conteúdos, oferece possibilidades para TV Linear e conteúdo VOD tanto para os canais de distribuição tradicionais, quanto para novas plataformas. Os Canais SPI estão disponíveis para DTH, Cabo, Mobile, OTT, TV everywhere, IPTV e Smart TV. Acompanhamos as operadoras de qualquer segmento de negócio: do mais tradicional ao new media’, afirmou Mónaco para a Prensario.



‘Já os oferecemos assim na Europa, América do Norte, África, Oriente Médio e Ásia. Alguns dos nossos canais estão disponíveis atualmente no Caribe anglofalante (Bahamas, Trinidade e Tobago, Granada, Haiti e Jamaica) e estamos terminado de dublar os canais em espanhol e português para distribuir na região a partir do segundo semestre. No Brasil, onde fizemos um acordo com a Ancine em 2015, estamos negociando com operadoras de TV por assinatura, OTT´s e ISP´s’, acrescentou.



Entre os principais canais internacionais estão FilmBox Arthouse com filmes clássicos e independentes; a FightBox, com mais de 30 disciplinas de luta e com um conceito diferente ao dos conhecidos que inclui eventos ao vivo. ‘É o de melhor percepção e resposta em nosso portfólio’, disse Mónaco. Também a Fast&FunBox, com todo tipo de incríveis esportes extremos, a DocuBox, com documentários premiados; a FashionBox, de lifestyle e moda; e a 360TuneBox, que recupera o velho conceito de canal de música.



Além dos canais lineares, a companhia oferece FilmBox Live, uma plataforma SVOD multi-tela que complementa a oferta não linear de qualquer operadora de TV por assinatura, mobile ou internet. ‘Temos flexibilidade para nos adaptar a estratégias nas novas mídias das operadoras. Vemos uma necessidade concreta deste tipo de conteúdo e esperamos assinar novos acordos de distribuição na América Latina nos próximos meses’, ressaltou Mónaco.



E finalizou: ‘As operadoras precisam de produtos que complementem a experiência do usuário. E principalmente produtos com flexibilidade, que estejam disponíveis online, streaming, VOD, etc. A SPI oferece um produto para qualquer ponto do ecossistema digital’.



[email protected] é em 7 Out 2017 - 15:19



anos | Ago 2012 | Mensagens: 766 | São Paulo - SP

Eu gostaria mais dos canais de filmes, tipo Family, Action, etc, mas por enquanto eles não pretendem trazer ao Brasil.





J.B.F.LIMA em 7 Out 2017 - 15:24



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1875 | Barreiras - BA

[email protected]é escreveu Eu gostaria mais dos canais de filmes, tipo Family, Action, etc, mas por enquanto eles não pretendem trazer ao Brasil.



Não sei exatamente a grade que oferecem para as várias partes do mundo, mas quem sabe futuramente, ao conseguirem distribuição nas tv por assinatura locais, possam distribuir tais modalidades.





mjbondioli em 7 Out 2017 - 16:53



anos | Jan 2017 | Mensagens: 542 | Pindamonhangaba - SP

Deve começar pelas rabeiras, nas pequenas operadoras a cabo e depois entrar na Oi ou Vivo. Como sempre, Claro/NET e Sky serão as ultimas.

Mas espero estar errado.

















