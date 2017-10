Você está lendo um tópico

Novidade na Claro hdtv dia 10 de outubro

Raeken em 7 Out 2017 - 15:14



Seria um novo firmware para igualar a parte gráfica com a da NET?

Vamos aguardar mais informações.



Pessoal, os assinantes começaram a receber essa mensagem em seus receptores, nesse sábado 07/10/2017:

Seria um novo firmware para igualar a parte gráfica com a da NET?

Vamos aguardar mais informações.

Crédito da imagem ao usuário "Paulo Ricardo" do grupo "Somos NET e Claro hdtv" no Facebook.











arthurcamposbh25 em 7 Out 2017 - 15:51



Bacana, tomara que seja bem legal esse novo layout pois já passou da hora!





mjbondioli em 7 Out 2017 - 16:56



Espero que tenha a opção de ocultar canais, como a Sky, e assim sumir com aqueles canais SD duplicados.





ronneyvideres em 7 Out 2017 - 16:56



Opa, gostei, fiquei curioso

















