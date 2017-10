Você está lendo um tópico

Televisão

Turner prepara o lançamento do Tooncast HD

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 40 visitas.





Moonie em 7 Out 2017 - 21:33



anos | Set 2017 | Mensagens: 24 | Taubaté - SP





Segundo o site Mundo Tooncast, a Turner está preparando o lançamento do Tooncast HD. Para comemorar o aniversário do canal, a programadora está remasterizando desenhos clássicos, preparando novas produções clássicas e uma nova programação. Segundo o site Mundo Tooncast, a Turner está preparando o lançamento do Tooncast HD. Para comemorar o aniversário do canal, a programadora está remasterizando desenhos clássicos, preparando novas produções clássicas e uma nova programação.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído