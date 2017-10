Você está lendo um tópico

Legenda em Inglês

victorfaria em 8 Out 2017 - 12:36



anos | Nov 2010 | Mensagens: 11 | Rio de Janeiro - RJ

Pessoal, como eu coloco um filme ou uma série com áudio e legenda em Inglês? Tem algum canal que disponibiliza legenda em Inglês na NET?

Caso não, que opção me recomendam pra assistir algo com legenda em inglês? Será que no sinal aberto digital tem algo? De qualquer forma, lá não tem muita coisa interessante pra isso. Será que terei que partir pra NETFLIX, internet, DVD?











J.B.F.LIMA em 8 Out 2017 - 12:57



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1880 | Barreiras - BA

Para a NET não sei, mas existem vários sites de legendas com conversão para o portugues.



Se for filmes/séries baixados na internet tem um macete muito bom para baixar legenda em inglês. Siga os passos abaixo:



1) Deixe o filme/serie com o nome original (não altere o nome do arquivo)



2) Mande executar o filme/série com o MPC - Média Player Classic Home Cinema.



3) Quando estiver executando aperte a tecla D , vai aparecer uma lista com diversas legendas em várias linguas, escolha uma em ingles dos Estados Unidos, se for filme americado. Se for europeu escolha ingles da Inglaterra.



4) Clique em baixar



5) Quando visualizar a legenda em ingles sendo executada junto com o filme clique CONTROL S vai abrir uma tela para escolher o local para salvar a legenda, escolha o mesmo local que está o filme.



Após isso, se quiser renomear o arquivo pode, mas o nome da legenda tem que ser exatamente igual ao nome do filme.





victorfaria em 8 Out 2017 - 13:45



anos | Nov 2010 | Mensagens: 11 | Rio de Janeiro - RJ

Queria algo original, to pedindo demais né rs? Mas parece que mesmo se pagando não se tem algo que dá pra conseguir de graça.

















