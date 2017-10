Você está lendo um tópico

Lourobruxa em 8 Out 2017 - 14:38



anos | Nov 2005 | Mensagens: 257 | Lauro de Freitas - BA

Estou precisando comprar uma TV 4 K preferencialmente com 4 entradas HDMI, entre as relacionadas a baixos, gostaria de ouvir a opinião dos colegas.

1) Samsung Smart TV LED 40" serie 6 4K HDR Netflix UN40KU6000 3 HDMI

2) LG Smart TV LED 43" 4K HDR 43UJ6300 3 HDMI

3) Philips Smart TV LED 43" 43PUG6102/78 Ultra HD 4K 4 HDMI WiFi 60hz

4) LG Smart TV 43" LG43UJ6525 UHD 4K 4 HDMI

A opção de 40" ou até 43" e por causa do móvel que já existe.



Toda opinião é bem vinda.

Sr moderador: Se este não for o local adequado, fineza deslocar.











Ricardo em 8 Out 2017 - 15:03 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5804 | Monterrey - México

Tenho uma Samsgung série 7 4K HDR. Excelente.

















