Televisão > Vivo

VIVO TV Quando entrara novos canais

Jean Almeida em 8 Out 2017 - 15:38



anos | Out 2017 | Mensagens: 1 | Serra - ES

ola a todos

sou assinante Vivo 2 antiga GVT e tem tempo que não aparece novos canais e nem e HD

muita demora e pouca divulgaçao por parte da vivo por quaquer serviço.

