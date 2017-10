No limite da paixão: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Agonizante Gabriel pede perdão a Juliana, confessa que violentou Santinha e que é o pai de Maria Guadalupe. Ele também tenta dizer a Maria Madalena onde estão as fitas que comprometem Maciel mas falece. Otávio diz a Marcelino que só vai acreditar na morte de Ana Cristina quando encontrar seu corpo. Frida pede a Maciel que faça alguma coisa para evitar que os resultados dos testes de DNA cheguem às mãos de Otávio. Maciel entrega alguns boletos e um depósito a dona Josefa e faz com que ela acredite que estava cumprindo uma ordem sua. O Dr. Ramos entrega a dona Josefa o resultado do teste a que Fernandinho foi submetido. Maciel os observa de longe, depois queima os papeis e diz a Frida que tem um plano para enlouquecer dona Josefa. Tito comenta com Célia que achou muito estranho que Gabriel falasse sobre seu colete. Rebeca, desesperada com a morte de Gabriel, diz a Maria Madalena que quer morrer.



Terça-feira



Otávio continua sua incansável procura por Ana Cristina. Ele dorme na beira do rio e, quando uma serpente está a ponto de mordê-lo, aparece alguém que a mata e sai correndo. Maciel continua fazendo de tudo para enlouquecer Dona Josefa. Maria Madalena expulsa Maciel de sua casa. Célia diz ao Maciel que todos já sabem os motivos pelos quais Maria Madalena quer se divorciar e que vai se arrepender se alguma coisa acontecer com ela. Rebeca e Maria Madalena vão até o escritório de Maciel e perguntam se ele teve algo a ver com a morte de Gabriel. Maria Madalena deixa claro que vai denunciá-lo às autoridades pelas ameaças que fez a seus filhos e os maus tratos contra ela. Otávio cai no rio e, quando está a ponto de se afogar, aparece alguém que o salva. Ana Cristina, vestindo hábito, acompanha os monges até um pequeno povoado. Otávio vê o grupo de religiosos e se aproxima para perguntar se viram Ana Cristina. Ana Cristina cobre o rosto com o hábito para não ser reconhecida. Rebeca e Maria Madalena dizem a Juliana que os assassinos de Gabriel já estão na cadeia e ela dá a notícia de sua gravidez.



Quarta-feira



Ao chegar no mosteiro, Ana Cristina encontra um desconhecido e pergunta como se chama. Ele diz que seu nome é Ânimas. Frida diz a Fernandinho que seu pai foi atrás da amante, que provavelmente não voltará e que a culpa é toda sua, pois prefere Ana Cristina do que ela. Otávio chega no mosteiro e pede abrigo. Os religiosos o acolhem, mas dizem que ele terá que cumprir algumas condições. Maciel, em tom ameaçador, diz a Maria Madalena que se insistir em se divorciar será a responsável pelo que acontecer com José Alfredo. José Alfredo devolve ao Maciel as chaves da caminhonete e diz que não quer que sua mãe se sinta comprometida por causa de um presente. Maciel tenta convencer Ramon a matar o Tobias. No mosteiro, Otávio encontra Ânimas, que por duas vezes salvou sua vida, e pergunta se viu Ana Cristina.



Quinta-feira



Otávio agradece Ânimas por ter salvo a sua vida e pergunta se ele viu Ana Cristina. Tobias está a ponto de dizer a Vicente quem matou sua filha, mas Ramon e os presos fingem uma briga. Tobias é golpeado com uma cadeira e é levado para a enfermaria. Lá, Liberdade aplica uma injeção contendo uma substância que provoca um infarto fulminante. Maciel tranca Fernandinho no quarto e faz dona Josefa acreditar que foi ela que prendeu o menino. Frida, furiosa, diz a dona Josefa que vai embora com o menino e nunca mais voltará a vê-lo. Maciel vai até o consultório do Dr. Ramos e coloca fogo no arquivo onde ele guardava o resultado do exame de DNA. Maciel, dando continuidade a seu plano de enlouquecer dona Josefa, a faz acreditar que chamou o tabelião para mudar seu testamento e colocá-lo como seu herdeiro universal, para evitar que Frida fique com toda a fortuna dos Vila Real. Vicente fica muito chateado com a notícia da morte de Tobias, que não chegou a lhe dizer o nome do assassino de Cecília. Ana Cristina pede a Ânimas que a ajude a convencer os moradores do povoado a vacinar seus filhos. Otávio conversa com o abade, diz que está arrependido de ter duvidado das pessoas que o amam e que seu único desejo é encontrar Ana Cristina.



Sexta-feira





Otávio conta ao Abade porque perdeu Ana Cristina e diz que seu maior sonho é encontrá-la para pedir perdão e dizer o quanto a ama. Frida e o Dr. Ortega levam Fernandinho para a casa de Rosália. O advogado diz a Rosália que se não aceitar ficar com o menino ele será levado para um orfanato até que o juiz dê seu veredito. E, se aceitar ficar com ele, terá que assinar um documento se comprometendo a não entregar o menino para os Vila Real, caso contrário, irá para a cadeia. Otávio fala com Juliana por telefone, fica sabendo que Frida levou Fernandinho embora e que sua tia Josefa pensa que está ficando louca e se recusa a sair do quarto. Ana Cristina continua sua campanha para que todas as crianças do povoado sejam vacinadas. Frida pede ao Dr. Ortega que apresse os trâmites e resolva tudo antes que Otávio volte. Maciel visita José Alfredo e pergunta se entre os pertences de seu irmão, Gabriel, não encontrou um gravador e algumas fitas cassete. Maciel chega à mansão dos Vila Real acompanhado pelo tabelião. Frida estranha a presença dele e pergunta o que veio fazer. Dona Josefa diz que pretende mudar seu testamento e, assim que Otávio voltar, colocará Maciel como seu herdeiro universal.