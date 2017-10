Um caminho para o destino: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Luiz entra no restaurante e encontra Amélia almoçando com o Dr. Inácio. Ele se aproxima e percebe que sua presença a incomoda. Amélia deixa o local imediatamente. Luiz vê quando ela entra no colégio, se aproxima, conversa e lhe dá o número de seu telefone. Pedro vê os dois conversando e questiona Amélia, que se coloca na defensiva. Depois de telefonar para Luiz Monteiro, ela conta ao marido e diz que ele tem direito de ver sua filha. Pedro fica muito ofendido e decepcionado com Amélia. Fernando está de saída para a casa de Luiz Monteiro para falar sobre Virgínia Torres. Marisa conta a Pedro que seu filho Carlos viajou com Fernanda. Inconformado, Pedro tenta falar com a filha, mas ela não atende. Camila diz a Felipe que precisam acabar com o namoro de Carlos e Fernanda. Felipe conta que Carlos está noivo de uma linda modelo chamada Isabela e que em breve eles vão se casar.



Terça-feira



Pedro discute com Amélia por ter aceitado se encontrar com Luiz Monteiro. Pedro se sente traído por Amélia, pois considera Fernanda sua filha e havia um pacto de que nunca ela saberia quem é seu verdadeiro pai. Luiz se preocupa com o Sr. Fernando, que horas depois de sair para encontrá-lo ainda não chegou à sua casa. Enquanto isso, Fernando perambula sem rumo pelas ruas do bairro. Mariana comenta com o marido que está preocupada com o sumiço do pai e Hernani torce para que o sogro perca as faculdades mentais para poder mandá-lo para um asilo. Fernanda está tão triste que decide antecipar a volta da viagem. De volta ao povoado, ela encontra o Sr. Fernando caminhando sem rumo e pede ajuda à polícia para que avisem a família. Fernando insiste em dizer que Fernanda é sua filha. Pedro discute com Amélia e ela diz que está ansiosa para assinar o divórcio. Fernanda ouve a conversa e fica desolada.



Quarta-feira



Fernanda não quer acreditar que seus pais vão se divorciar, mas Amélia afirma que é uma decisão definitiva. Carlos vai buscar Fernanda, mas encontra Pedro, que passa um corretivo no rapaz por ter viajado com a filha sem a sua permissão. O Sr. Fernando é levado para o hospital e Carlos sugere que ele seja submetido a uma bateria de exames para descobrir o que tem. Hernani está decidido a casar sua filha Camila com o Dr. Carlos. Luiz reclama com Amélia por ela ter vendido sua filha recém nascida por dez mil dólares a um casal estrangeiro. Amélia diz que isso nunca aconteceu e nega que tenha alugado um quarto a uma senhora chamada Virgínia Torres. Luiz diz a Amélia que seu pai já a perdoou, que a está procurando e que nomeou Fernanda como sua única herdeira. Carlos vai até a casa de Fernanda e pede que o perdoe.



Quinta-feira



Fernanda diz a Carlos que ele é um cínico e reclama que não tenha lhe contado nada sobre Isabela. Fernanda vai embora com César. Felipe conta para Isabela que a filha do jardineiro ficou surpresa ao descobrir que estava sendo enganada. Fernanda conta para César que Carlos tem outra namorada, por isso terminou com ele. César tenta defender Carlos. Rosário passa mal e é atendida pelo Dr. Carlos. Luiz diz a Mariana que já descobriu que ela inventou tudo sobre Amélia e o fato dela ter vendido a filha. Amélia conta ao advogado que foi namorada de Luiz Monteiro quando era jovem. Carlos deixa Rosário em observação por causa da pressão alta. Fernanda está confusa em relação à sinceridade de Carlos, mas diz a César que já sabe como descobrir a verdade. Amélia conta a Pedro que seu pai a perdoou e está procurando por ela e por Fernanda. Mariana diz a Luiz que inventou essa mentira por ciúme. Amélia diz a Pedro que Luiz quer conhecer a filha. Ele se opõe e lembra Amélia de que legalmente ele é o pai de Fernanda. Luiz aproveita que Marisa está ocupada com Isabela para visitar a amante. Fernanda telefona para Isabela e esta a convida para ir até sua casa. Luiz diz a Andréia que não pode pedir o divórcio a Marisa e os dois acabam discutindo. Amélia garante para a filha que não está pedindo o divórcio por causa de outro homem, mas por uma profunda frustração. Carlos insiste que Isabela faça o ultrassom e diz que está preocupado com o bem estar do bebê. Amélia diz a Fernanda que quer refazer sua vida. Fernanda abre eu coração e conta à mãe a decepção que sofreu com Carlos. Isabela propõe a Carlos que voltem a ser namorados. Felipe diz a Pedro que já não é amigo de Carlos e confessa que está apaixonado por Fernanda. Luiz pede ajuda a Mariana para conhecer sua filha. O ginecologista diz a Carlos que o teste de gravidez de Isabela é falso.



Sexta-feira



Josefina confessa ao médico que alguém lhe pagou para que falsificasse o teste de gravidez. Isabela chega à casa de Carlos, pergunta por ele e Marisa diz que o filho foi até o ginecologista. Camila deseja sorte a Fernanda no teste para a escola de música. Luiz fica sabendo do teste e usa de sua influência para que Fernanda não seja aprovada. Pedro prepara um jantar especial para comemorar o resultado. Ele recebe a filha emocionado e fica inconformado quando ela diz que não foi aceita na escola de música. As freiras decidem ajudar Fernanda em seus estudos. Pedro consola a filha e tenta animá-la. Luiz ameaça Josefina para que não o denuncie. Carlos pede ao ginecologista que não chame a polícia. Luiz diz a Isabela que foi muito idiota ao entregar o ultra som a Carlos. Fernanda decide ir ao encontro com Isabela. Carlos comenta com Felipe que Isabel fingiu uma gravidez e falsificou o resultado do exame. Carlos está muito decepcionado com Isabela e inconformado por ter perdido Fernanda. Ele se embriaga, chega bêbado na casa de Isabela para pedir explicações e acaba na cama dela. Pedro procura Luiz para uma conversa. Isabela faz Fernanda acreditar que ela e Carlos continuam juntos. Pedro discute com Luiz pela paternidade de Fernanda e o agride. Mariana diz a Amélia que o pai está com problemas neurológicos.