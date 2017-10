Chiquititas: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Na polícia, o delegado mostra as imagens para Ernestina, que imediatamente reconhece Matilde. O delegado diz que todo meliante sempre diz ter uma irmã gêmea. O homem pede os documentos dela. Ernestina se dá conta que Matilde trocou as identidades e tenta se explicar para o delegado, que não acredita. Ernestina vai presa no lugar de Matilde. Ernestina liga para o orfanato e quem atende é Matilde que diz que isso é bom para que ela aprenda como é bom ser presa. Ernestina se dá conta que Matilde está no orfanato se passando por ela. JP vai ao orfanato Raio de Luz falar com Mili. O rapaz leva o CD novo de sua banda, JP10, e presenteia Mili. Ele diz que a faixa quatro é a canção "Milena", que ele compôs em sua homenagem. JP pede para reatarem o namoro, mas Mili diz que é melhor as coisas permanecerem como estão. JP pede para ela escutar a canção mesmo assim. Fernando vai a casa de Carol e lhe presenteia ela com um Bonsai. Os meninos tentam armar para Marian, que chamou Rafa de gordo. Eles colocam a Brunilda, aranha de Matilde, em sua cama. Marian pega a aranha na mão, sem medo e coloca na cama de Teca para assustá-la. Fernando consegue reverter o caso e fazer as pazes com Carol. Mili não quer contar história para as pequenas e Marian, invejosa, se prontifica a contar a história para as menores dormirem. Inocente, Mili agradece a ajuda de Marian. A garota conta uma história sobre aranhas para apavorar as menores. Teca se assusta e grita muito ao se deparar com Brunilda. Os meninos pensam ter conseguido êxito de assustar Marian. As meninas também gritam muito. Matilde pega sua aranha de volta. Teca decide dormir sozinha no sofá da sala.



Terça-feira



Marian aproveita que as chiquititas foram para a escola para mexer nas coisas das delas, principalmente no diário de Mili. Matilde termina o início de namoro com Chico, que aceita a decisão por não reconhecer os comportamentos de Ernestina. Miguel ainda acredita que Marian é sua filha verdadeira e tenta se aproximar da menina enquanto ela está sozinha no pátio do orfanato. Matilde aparece e Miguel volta para os porões do orfanato antes dele conseguir falar com Marian. Matilde liga para Carmen e diz que viu um vulto no orfanato e que pode ser um homem. Simão escuta a conversa de Carmen ao telefone. Matilde pede pra megera ir até o orfanato. Mais tarde, Matilde garante que o homem era Miguel. Carmen e Matilde estão na escada, paradas, e o chão se abre. Elas caem num misterioso túnel que leva para um porão escondido. A boneca Laura diz para Maria que Marian lhe jogou em cima da cama e que ela fuçou nas coisas de todos e leu os diários. Carmen grita no túnel ao ver um grande rato. Matilde diz que o melhor é seguir o rato, que sempre sabe onde fica a saída. Matilde e Carmen conseguem sair do porão, todas sujas. Ao chegar em casa, Carmen se depara com Sonia (Jaque Delabona), da ‘Damas da Caridade’. Maria Cecília e Tobias preparam um jantar no apartamento dela para conhecer a família dele. Maria Cecília conhece Gilda (Monique Lafond), mãe de Tobias, e suas duas irmãs, Tamires (Bruna Thedy) e Tabata (Cris Rodrigues). Marian insinua que Cris não é tão bonita quanto Mili e Vivi. A menina diz que Cris precisa passar maquiagem para ficar mais apresentável.



Quarta-feira



Sônia avisa que o Orfanato Raio de Luz ganhou o concurso de desenhos e que Carmen agora é uma das "Damas da Caridade". A mulher explica que a primeira reunião do grupo será na Mansão dos Almeida Campos. Carmen vibra. Eduarda e Shirley Santana vão até o pagode e conversam com Cícero. As irmãs de Tobias, Tabata e Tamires, discutem. A mãe dele tenta conter as filhas. As três dormem no apartamento de Maria Cecília. Samuca sonha com Vivi. Cris vai para a escola com maquiagem exagerada e de salto alto. Bruno vai ao orfanato falar com Carol e avisa que deu entrada no pedido de adoção. O rapaz avisa que está pensando em contar a novidade para ela em cima da hora, como surpresa. Carol diz que é preciso preparar Dani com a notícia antes. Cris cai do salto na escola e é consolada pelas amigas. Junior mexe no computador de Carmen para tentar encontrar alguma informação sobre Gabriela. Junior vê um vídeo das chiquititas no orfanato, mas não consegue assistir, pois Carmen chega, briga com Junior e pega seu notebook de volta. Virgínia (Rita de Cássia), uma noiva em fuga, entra no orfanato perdida para fugir do casamento e do noivo. As meninas conversam com ela. Do lado de fora, os meninos se deparam com o noivo, Danilo (Ariel Goldenberg), e decidem ajudá-lo. Samuca explica para os amigos que o rapaz possui síndrome de down, que isso não o faz diferente, ao contrário, faz que precisem apenas de uma atenção especial. Paçoca tenta roubar o noivo, que consegue se defender sozinho. Os chiquititos convidam ele para ir até o orfanato. As meninas e Virgínia ficam sem reação ao perceberem que o noivo também está no orfanato.



Quinta-feira



As meninas escondem Virgínia e dizem que ela deveria conversar com seu noivo, Danilo. Ela explica que quer se divertir antes de se casar. A família de Tobias vai até o Café Boutique. As chiquititas conseguem unir o casal, que vai embora juntos direto para o casamento. Samuca e Vivi estudam juntos. Samuca quer elogiar ela para demonstrar que está apaixonado. O elogio não sai certo, pois Samuca tenta comparar a beleza de Vivi a de uma baleia, seu animal favorito. Vivi entende que o chiquitito lhe chamou de gorda e fica irritada. Carol diz para Dani que Bruno deu entrada no processo da guarda dela. Dani pede apenas para Carol não deixar de falar com ela quando for embora. As meninas fazem uma brincadeira de "Show do Provão" para ajudar Vivi com os estudos. Ela se sai bem e sabe que foi graças à ajuda de Samuca. Ela beija o rosto de Samuca, que se dá conta que está completamente apaixonado pela amiga.



Sexta-feira



Na França, Gabriela conseguiu uma galeria para expor suas telas e assim tentar conseguir dinheiro para voltar ao Brasil. Nicolette (Gabriela Rosas) liga para Carmen para contar o ocorrido na França. Junior pega o telefone na extensão. Carmen percebe e desliga. Junior pergunta quem é Nicolette e Sofia. Carmen expulsa Junior da mansão. Maria Cecília chega em casa e vê tudo bagunçado pela família de Tobias e tem uma crise, pois ela possui TOC. Dani faz as malas para ir morar com o pai. Eduarda decide ir até a casa de Maria Cecília e se depara com a família de Tobias. As duas mães discutem, pois Eduarda diz não aceitar o casamento deles. Chega o aguardado dia da prova. Marian escuta uma conversa entre Matilde e Carmen sobre o tesouro no túnel do orfanato e sobre Maria saber de algo. Na escola, Mosca pede cola para Rafa. Bia usa cola no braço e Janu também cola com papel. A professora recolhe as avaliações dos três. A verdadeira Ernestina liga para Carmen, diz que foi presa no lugar de Matilde e pede ajuda. Carmen promete ajudar a zeladora. Dani se depende de todos e vai embora com o pai, Bruno, com quem vai morar.