Carinha de anjo: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Gustavo avisa Cecília que irá para Campo Grande com Cristóvão para apoiar Verônica devido a morte de seu pai. Dulce Maria fica de peruca para tentar não ficar com saudade de Estefânia, que está em lua de mel com Vitor. A carinha de anjo também tenta animar a noviça Fabiana, que está triste com a notícia da morte do pai de Verônica, que também era como seu pai. Gilmar (Eduardo Costa) se despede da família Oliveira antes de ir embora e promete voltar. Madre Superiora diz para Cecília que dará aula de matemática até que a nova professora chegue ao colégio. Noemia se despede de Haydee e Flávio. Os dois ficam tristes e Flávio confessa que com Noemia aprendeu o que realmente é amor. Cecília avisa Fabiana que a Madre Superiora liberou ela para descansar ao invés de dar aula. Rodrigo Antunes (Francisco Carvalho) chega até a casa de Inácio para conhecer Zeca. O empresário faz grandes promessas aos dois, desde que fique com 40% do lucro. Cecília conta para Fabiana que finalmente beijou Gustavo. Fabiana diz que está muito feliz e ao mesmo tempo preocupada com Verônica, quando ela voltar e saber que os dois estão juntos.



Terça-feira



Rodrigo Antunes entrega o contrato de comprometimento para que Inácio assine para o homem empresariar Zeca. O garoto insiste para o pai assinar, mesmo sem ler o documento. Jorjão (Thogun Teixeira) apresenta a escola de samba para Franciely e convida ela para fazer um teste de rainha de bateria. Mais tarde, Franciely escuta Gustavo conversar com o Padre Gabriel e conta para Silvestre que Gustavo beijou Cecília: "Rolou o GuCília". Rodrigo Antunes vai até a casa de Luciano e entrega para o pai dele o contrato de Zeca. O falso empresário diz que a família parecia pedinte e caiu igual um pato na história. As meninas pedem para que a Madre Superiora deixe elas terem aula de futebol no colégio com Inácio, mas a religiosa diz não. Fabiana volta a dar aula de música para as crianças. Valentina, Lúcia e Dulce contam para Cecília e Fabiana que Bárbara e Frida descobriram que ganharam colares dos meninos (Miguel e Zé Felipe) e por isso estão chantageando elas para manter segredo da Madre.



Quarta-feira



Luciano envia presente para Juju com um cartão dizendo que quer conversar com ela. Emílio abre o presente e tira uma foto do cartão sem que Juju veja. Cecília conversa com Diana sobre Miguel estar interessado em Lúcia e Zé Felipe em Valentina. Rosana diz para Juju agradecer Luciano pelo presente. Noemia vai com Flávio até a Rey Café para assinar o contrato. Gustavo contrata Flávio como representante de vendas. Haydee fica sabendo do cargo para qual Flávio foi contratado e fica indignada.



Quinta-feira



Emílio pede para Franciely ler a foto do cartão que Juju recebeu. O pequeno fica irritado ao saber que Juju está recebendo presente de Luciano. Miguel e Zé Felipe escutam o conselho de Zeca e vão revelar para a Madre Superiora o que deram para as meninas. Cecília lembra Gustavo que ele foi seu primeiro beijo e amor. Miguel e Zé Felipe contam que Bárbara e Frida descobriram sobre o colar e estão chantageando as meninas. A Madre não castiga os meninos pelo gesto de arrependimento deles. Noemia busca Flávio e Haydee para a sua despedida.



Sexta-feira



Flávio se despede de Noemia e diz que ama a mulher, que não corresponde. Madre Superiora conta para Cecília que já sabe da armação de Frida e Bárbara e que desta vez não dará castigo, mas fará algo estilo Fabiana. Mais tarde, a Madre diz que a aula de matemática será uma caça ao tesouro. Luciano diz para Juju que Zeca havia pedido para ele o contato de um bom empresário, pois Juju não estava sendo boa. O menino diz que foi por isso que discutiu com Zeca.