Jikulumessu: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Lemba fica frustrada com a notícia da morte de Lukas. Sem ele, mais uma vez, a policial não vai conseguir chegar aos assassinos da irmã. Lemba não tem dúvidas: ele estava de perfeita saúde quando o visitou na cadeia, a sua morte não foi uma coincidência, alguém o matou.



William percebe que Kleyde não só não tem dinheiro para comer como não tem para o material escolar. Ele oferece-se para pagar as fotocópias na universidade. Kleyde diz que não é preciso. William questiona se ela já ligou para Sheila.



Kleyde se dá conta de sua situação, telefona para a mulher e combinam de se encontrar. Kleyde percebe que a oferta é entrar em um negócio de prostituição, fica nervosa e não sabe o que responder a Sheila.



Joel inicia a sua investigação no Namibe sobre a morte da avó Cândida. Ele consegue chegar à conversa com um antigo funcionário da fazenda onde Walter e a família, incluindo Greg, ficaram hospedados em 1998, na mesma época em que o acidente na Serra da Lemba ocorreu.



Após mais uma chamada para Carlos do “tal filho do amigo”, Vanessa pede o celular do marido emprestado com a desculpa que o seu está no quarto para carregar a bateria, e ela quer saber como está Soraia. Vanessa pesquisa as chamadas recebidas e vê o nome de Priscila. Quando Carlos sai de casa, Vanessa decide seguir o conselho de Bianca e o segue.





Terça-feira



O antigo funcionário da fazenda recorda-se do doutor Walter e da sua família. Lembra que o deputado fez um negócio falso e o fazendeiro chegou mesmo a ir a Luanda para o matar.



O empregado da fazenda afirma que Bianca era já uma cobra desde criança. Ele rememora que num dos dias ela e Greg desapareceram e deixaram todos muito preocupados. Quando voltaram, os dois pediram a ela que aceitasse dinheiro em troca de dizer que tinha passado o dia com eles.



Revela ainda que quem conduzia o veículo era Bianca e que o jipe era cor de vinho. Joel tem imediatamente um flashback até aquele dia e recorda também a cor do jipe.



Vanessa vê Priscila, esbaforida, correr em direção a Carlos. Priscila quer que Carlos a ajude a arranjar trabalho, mas quem está de longe, como é o caso de Vanessa, e observa os gestos de Priscila a ajeitar a gola do casaco de Carlos e a abraçá-lo, deduz que são amantes.



Vanessa sai do carro em direção aos dois. Carlos fica em estado de choque e Priscila atrapalhada. Vanessa, exaltada, grita com Carlos, tenso, e Priscila, muito nervosa. Carlos tenta explicar o que se está acontecendo, mas Vanessa está transtornada demais.



Bianca aconselha Vanessa a mostrar-se ocupada e menos interessada no marido. Se ela conseguir ser uma mulher mais independente, Carlos vai rastejar por ela.



Kleyde aceita trabalhar com Sheila, e sem mais demoras nem tempo para se ambientar, tem um encontro com um homem num hotel, o mesmo onde Nuno está para iniciar o seu novo negócio. Weza decide recuperar a sua parte da herança que o pai deixou.





Quarta-feira



Ruth sai de casa com várias caixas cheias de bolos para tentar iniciar o seu negócio que vai lhe dar a independência que ela procura. Bruno vai dar uma carona para ela, mas antes de arrancar começa a limpar um dos vidros do carro. Cheia de pressa, Ruth diz que o ajuda e ao pegar numa folha de jornal repara no anúncio feito pelo Bento.



Ruth e Bruno vão para do Cantinho do Bento. Inicia uma parceria de um novo negócio entre Bento e Ruth, que é a salvação de um e de outro.



Djamila encosta Joel na parede. Desde que chegaram ao Namibe que Joel está estranho e distante. Djamila quer saber o porquê? Joel conta a ela toda a verdade.



Djamila fica em choque e quer voltar imediatamente para Luanda. Mais uma vez Djamila acha que Joel colocou a sua vingança à frente de tudo, e que só foi para o Namibe para descobrir se foi a Bianca que atropelou mesmo a sua avó.



Tenso, Joel diz a Djamila que a decisão de colocar a mulher que matou a sua avó na cadeia está apenas nas suas mãos. Após pensar sobre o assunto, Djamila decide avançar. Ela quer ver Bianca em tribunal a responder pela morte da sua avó.



Bruno conta a Ruth que se apaixonou por Nayr, a segunda mulher do Ivo. Ruth diz para ele seguir em frente com a sua vida, porque Ivo fez o mesmo quando só pensou nele próprio durante esses anos todos.



Vanessa contrata um personal trainer. Bruno aceita a proposta de Gerson de trabalhar com ele na Dieji Express.



Felipe conta a Nina que a reitora da Santa Agnes é sua tia e que tentou seduzi-lo. Nina acha que eles precisam contar esta história a Joel.





Quinta-feira



Pedro incentiva Lemba a continuar a sua investigação. Lemba fica surpreendida, já que normalmente quem é a teimosa e persistente é ela. Na conversa, eles percebem que ambos nunca constituíram família porque o trabalho sempre foi mais importante. O ambiente entre os dois acaba por ser de cumplicidade.



Walter decide fazer uma surpresa a Soraia que se encontra particularmente triste. Ele aluga um filme que viram juntos há alguns anos e que Soraia gostou muito. Quem vai levar o filme na casa deles é Gerson. Nesse momento, Soraia sente-se mal e é Gerson quem ajuda Walter a levar a mulher para o quarto.



Quando Gerson sai é Carlos que entra em casa e fica petrificado olhando o amante. Carlos leva Gerson até a porta, e numa zona mais recatada e escura do jardim dão um abraço que Bianca vê. Bianca percebe que afinal Carlos não tem uma amante mas um amante. Bianca tenta convencer Carlos a não destruir sua família nem a levar o nome nem a reputação deles para a lama.



Ela pede ao pai que lhe mostre a encomenda entregue por motoboy e diz que amanhã trata deste assunto. Bianca contrata um bandido para bater em Gerson.



Weza consegue obter uma cópia do testamento do pai, o primeiro passo para recuperar o que lhe foi roubado pela Margarita.





Sexta-feira



Bianca e Margarita avançam com o plano para destruir a editora de Joel. Elas pagam a uma das candidatas do concurso de novos talentos da Musica.ao para simular, durante a sua audição, que Joel a assediou. Mas Nadine quer encher mais a carteira e revela o plano delas. Joel fica chocado com a revelação e planeja dar o troco.



Nuno também avança com o seu novo negócio. Ele recebe a primeira chamada do seu informante para revelar o nome de um famoso que se hospedou num hotel com uma amante. Nuno chantageia famosos antes de publicar notícias escandalosas das suas vidas.



Bruno vai ao bairro Dieji para se encontrar com Gerson e juntos irem comprar a moto para fazer as entregas da sua empresa, mas ele não aparece nem atende o telefone. Bruno acha estranho e comenta com Nayr, que o despreocupa dizendo que deve ter aparecido alguma entrega urgente.



Mais tarde, Bruno recebe um telefonema em que dizem que Gerson levou uma surra e está muito mal, caído no chão de um armazém abandonado. Ivo pede aos desconhecidos que levem o filho para uma clínica. Gerson corre perigo de vida. Carlos fica em choque. Furioso e transtornado, ele vai pedir explicações à Bianca.



Kleyde vai à casa de Maria para estudar com Nina. Ela repara numa fotografia de Lemba e Nzola, que reconhece. Maria diz que ela deve estar fazendo confusão, porque Nzola morreu há muitos anos.



Kleyde, por sua, vez, responde que tem certeza de que esteve com Nzola no dia em que a mataram. Kleyde conta que Nzola costumava lhe dar comida quando ela vivia na rua.