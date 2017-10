A padroeira: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Lourenço avisa Cecília que se Fernão não voltar para sua casa ela será expulsa. Cecília decide ir embora, mas Marcelina pede que ela reze para a Santa antes de tomar uma decisão. Silvana conversa com Tiburcina. Antonieta se declara para Fernão. Valentim desabafa sua tristeza com Manoel. Cecília confessa a Fernão que o ama. Antonieta ordena que Benta a ajude a acabar com o casamento de Fernão. Lourenço garante a Marcelina que não vai mais mandar Cecília embora. Valentim desabafa sua tristeza com Manoel. Cecília volta a se declarar para Fernão. Zoé fica apavorada ao perceber que seus seios estão crescendo e pede que Gertrudes não diga nada a seu pai. Benta conversa com Marcelina e descobre que Fernão perdoou Cecília. Gregório fica feliz por saber que Cecília está se acertando com Fernão. Cecilia diz a Manoel que lutará pelo seu casamento.



Terça-feira



Blanca avisa a Valentim que não desistirá dele. Izabel percebe que sua mãe está mais vaidosa e acredita que ela esteja envolvida no desaparecimento da mãe de Cosme e Damião. Manuel e Antunes brigam novamente. Eusébia leva remédio para piolho para Imaculada, e Antunes se afasta de Imaculada achando que realmente está com piolho. Faustino fala pra Dodô que Valentim não quer vê-la. Fernão questiona Cecília se realmente ela o ama. Fernão e Cecília se beijam. Dodô promete ajudar Manoel a conquistar Imaculada. Blanca diz que nunca abandonará Valentim. Luiz ouve Blanca oferecendo dinheiro para Molina ir embora. Valentim não se conforma que Cecília ame Fernão. Cecília pede que Fernão desista de destruir a Santa. Antonieta vai atrás de Fernão, mas ele a destrata. Faustino se lamenta por não ter dinheiro para comprar os instrumentos de cirurgião. Silvana explica para Tiburcina que ela deve se arrepender de verdade. Imaculada aconselha Antonieta a revelar para Fernão que Lourenço ameaçou expulsar Cecília de casa.



Quarta-feira



Gertrudes aconselha Honorato a tratar Zoé como menina. Izabel ameaça não casar com Diogo se ele deixar que Joaquina destrate Cosme e Damião. Dodô oferece suas joias para que Faustino possa comprar instrumentos e se tornar cirurgião-barbeiro. Faustino fica comovido, mas não aceita, deixando Dodô orgulhosa. Izabel fica furiosa ao ver Joaquina maltratando Cosme e Damião e manda que Diogo escolha entre ela e a mãe. Luiz revela a Dodô o que ouviu e ela decide escrever uma carta ao bispo. Antonieta garante a Fernão que Cecília não o ama e que só o aceitou porque não queria ser expulsa de casa. Fernão briga com Cecília. Lourenço passa mal ao ver Gertrudes e Honorato se beijando e morre. Cecília se culpa pela morte do pai e pede a Fernão que não a abandone. Valentim decide dar seus pêsames à família de Lourenço, deixando Blanca com ciúmes.



Quinta-feira



Cecília manda Valentim ir embora, pois quer salvar seu casamento em nome da memória do pai. Dodô e Delfina vão ao velório de Lourenço. Antonieta conta a Imaculada que Fernão acreditou nela e foi correndo brigar com Cecília. Dodô oferece sua amizade a Valentim, mas ele a destrata. Fernão avisa a Cecília que já tomou sua decisão. Delfina se insinua para Braz. Dodô entrega a Manoel os biscoitos que despertarão a paixão de Imaculada. Fernão fala pra Cecília que vai deixá-la, e ela decide que vai reconquistá-lo. Fernão resolve ficar, não por amor a Cecília e sim por piedade, e deixa claro que vai embora assim que o casamento for anulado. Imaculada garante a Joaquina que vai se livrar de Cosme e Damião. Joaquina maltrata Cosme e Damião e Izabel fica furiosa. Faustino lamenta por não ter dinheiro para comprar os equipamentos para ser barbeiro cirurgião. Damião pede para Eusébia pegar o anel da Imaculada, para ajudar Faustino. Delfina aconselha Dodô a dar alguns biscoitos para Luiz.



Sexta-feira



Imaculada pede que Antunes e Honorato a ajudem a sumir com os moleques, mas eles se recusam. Imaculada cai na escada com Antunes. Eusébia aceita ajudar Manoel a conquistar Imaculada. Manoel se espanta com o comportamento de Imaculada. Damião encontra seu anel no quarto de Imaculada. Imaculada sai do transe e acusa Manoel de agarrá-la e ele é preso. Dodô pede que Antunes tire Manoel da cadeia e, em troca, promete dar os biscoitos para Luiz. Imaculada se desespera ao ver que o anel sumiu. Damião entrega o anel a Faustino. Gertrudes aconselha Cecília a lutar por Fernão. Cecília tenta seduzir Fernão. Fernão se esquiva de Cecília. Cecília vê Fernão e Antonieta se beijando.



Sábado



Cecília atira um castiçal na cama e provoca um incêndio. Gregório pede que Fernão volte para sua casa. Antunes manda Fernão ir para casa, para evitar um escândalo. Gregório avisa a Antonieta que, se ela continuar se encontrando com Fernão, será expulsa da vila. Faustino revela a Manoel que Damião estava com o anel de Dodô. O poeta castiga os moleques, acreditando que eles roubaram o anel. Luiz garante ao pai que vai manter seu voto de castidade. Damião explica que achou o anel dentro do pato e Manoel decide devolvê-lo a Dodô, para decepção de Imaculada. Gregório ameaça tirar os direitos de Fernão ao dinheiro de seu pai, caso ele não respeite seu casamento. Imaculada sugere que Fernão dê um sumiço em Cosme e Damião e Eusébia, horrorizada, ouve a conversa dos dois. Dodô fica muito grata a Manoel por receber seu anel de volta. Eusébia ouve Imaculada pedir a Antunes que suma com Cosme e Damião. Dodô mostra o anel a Valentim.