Fera radical: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Desconfiada, Cláudia aceita o abraço de Altino. Para convencê-la, ele diz que nunca venderia o sítio se realmente o quisesse a ponto de matar alguém. O delegado faz algumas perguntas a Vítor e acaba liberando o peão por falta de provas. Cláudia procura Vic e a acusa de tê-la traído, mas ela a convence de que não teve culpa. Olívia está sozinha em casa quando Jorge telefona. Vítor entra sem ser visto e desliga o telefone. Altino conta para Joana que Cláudia é filha de Chico da Silva e ela decide expulsá-la da cidade.



Terça-feira



Cláudia enfrenta Joana e não se incomoda com as ameaças dela. Jorge telefona novamente para Olívia e esta diz que vai levar o dinheiro que ele pede. Anota o endereço que o ex-marido lhe dá, mas Vítor pega o papel e sai. Júlia, Altino, Donato e Robério selam um misterioso acordo. Vic passeia pela cidade no carro de Dudu. Cláudia, sem gasolina na moto, sai do sítio com a caminhonete. Joana vai comprar alguma coisa para Fernando comer. Jorge espera Olívia numa rua deserta, quando um carro se aproxima e o atropela.



Quarta-feira



O carro se afasta deixando o corpo de Jorge próximo à calçada. Olívia, nervosa, chega chorando ao hospital. Fernando tenta acalmá-la e desconfia quando ela diz que está nervosa só porque Vítor a ameaçou. Cláudia pede a Marta que vá a Rio Novo com urgência. Paxá convence Robério a comprar a parte de Dudu na arqueria para dá-la de presente a Vic. Em seguida, Paxá abraça Vic, feliz por tê-la como sócia. Ana Paula vê a cena e fica enciumada. O delegado vai à Olho D'Água e pede a Olívia que o acompanhe.



Quinta-feira



O delegado diz que Olívia precisa acompanhá-lo para reconhecer o corpo de seu marido. Depois do reconhecimento, ele a leva ao local do acidente e diz que, na verdade, o que houve foi um assassinato. Marta chega à cidade e Cláudia vai ao sítio encontrá-la. Robério pega um cheque com Donato e paga para Stela a parte de Dudu na arqueria. Cláudia pede a Marta que a acompanhe ao cemitério, dizendo que encontrou a sepultura de seus pais. As duas circulam pelas alamedas, enquanto Joana acompanha o enterro de Jorge.



Sexta-feira



Marta e Joana apenas se avistam, mas é o suficiente para Joana reconhecer a outra e não gostar do que vê. Em casa, ela manda chamar Altino, com quem tem uma conversa hostil. O delegado começa a investigar os suspeitos do assassinato de Jorge, observando alguns carros e procurando pistas. Altino e Joana discutem e, apesar dos argumentos do marido, ela não se convence. Em seguida, Joana sai, acompanhada de uns peões. Toda a família estranha a sua saída. Joana chega ao sítio de Cláudia e encara Marta.



Sábado



Joana ofende Marta e tenta obrigá-la a ir embora outra vez. Cláudia surge armada e expulsa Joana de suas terras. Joana volta à fazenda e reúne a família para comunicar uma decisão: vai se separar de Altino. Fernando conversa com o pai e depois vai ao sítio para falar com Marta. Cláudia conta a ele que Marta é a mãe de Olívia. Donato convence Altino a contar a verdade. Ele reúne a família e, quando vai começar a falar, chega o delegado, que quer saber onde estavam todos na noite em que Jorge foi atropelado.