Por amor: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Atílio leva flores para Flávia. Os dois almoçam em clima de sedução. Pedro volta de viagem. Marcelo e Eduarda voltam felizes do passeio de barco. Laura acha que Leonardo e Milena estão contra ela e, aborrecida, se tranca em seu quarto. Lídia diz a Orestes que está mais otimista em relação ao destino de Nando. Leonardo e Milena encontram Fausto em um posto de gasolina e o perseguem, mas ele consegue escapar. Rose conta a Branca que Fausto ligou pedindo mais dinheiro Márcia e Wilson vão à casa de Flávia e ficam surpresos ao encontrar Atílio. Marcelo garante a Eduarda que mudou. Milena, Leonardo e Trajano cercam Fausto na garagem da casa dele.



Terça-feira



Trajano força Fausto a acompanhar o grupo até um bar. Helena convida Sirléia para ir à sua casa à noite. Tadinha aconselha Helena a ligar para Atílio. Milena tenta forçar Fausto a dizer o que sabe, mas ele se irrita e a provoca, falando mal de Nando. Juliana encontra um chaveiro diferente no bolso de Rafael e ele se irrita. Flávia liga para Atílio e combina encontrá-lo no dia seguinte no aeroporto. Trajano revela a Fausto que contratou detetives para investigar seu passado. Wilson conta a Magnólia e Oscar que viu Flávia e Atílio juntos. Trajano vai para casa convencido de que Fausto sabe de algo que pode ajudar a inocentar Nando. Meg e Laura fazem as pazes. Fausto percebe que Branca o está evitando e invade sua casa.



Quarta-feira



Fausto conta que Milena e Leonardo o procuraram e ameaça entregar Rose e Branca se for preso, mas elas não se intimidam. Arnaldo explica a Milena e Leonardo que Nando passará por um interrogatório antes de ser julgado. Sirléia vai à casa de Helena e só encontra Pedro à sua espera. Trancada em seu quarto, Helena se lembra de um poema que Atílio declamou e liga para ele, pedindo que o repita. Rose promete mais dinheiro a Fausto. Rafael diz a Virgínia que está precisando viajar sozinho. Depois, pede que ela não o deixe. Pedro leva Sirléia, que está um pouco enjoada por causa do vinho que tomou, até seu apartamento. Atílio e Flávia vão para São Paulo. Helena ouve os amigos da vila comentarem que Flávia e Atílio estão juntos.



Quinta-feira



Helena, magoada, vai embora sem ser vista. Virgínia estranha o jeito tenso de Rafael. Trajano aconselha Meg a procurar Helena e lhe contar sobre a gravidez de Laura. Eduarda volta de Angra eufórica. Marcelo diz a Vera que logo Eduarda voltará para o apartamento. Laura liga para Marcelo, que manda dizer que não está. Flávia sugere que Atílio passe a noite em São Paulo. Magnólia sente ciúme de Genésio e Liza, que conversam animadamente. Walter conta a Fausto que algumas pessoas estiveram no heliporto fazendo perguntas sobre sua vida. Milena diz a Nando que vai esperar ele sair da cadeia para inaugurar a loja. César manda um postal para Eduarda. No hotel, Flávia e Atílio jantam juntos.



Sexta-feira



Flávia e Atílio passam a noite juntos. Eduarda e Tadinha ficam indignadas quando sabem que Flávia e Atílio estão juntos em São Paulo. Helena fica triste, mas não sente raiva deles. Flávia diz a Atílio que sente um pouco de remorso quando pensa em Helena. Branca proíbe Arnaldo de contar a Marcelo sobre sua briga com Isabel. Rose dá dinheiro a Fausto, que acha a quantia pequena. Preocupada com a gravidez de Laura, Meg adia o casamento de Inès e acerta com jornalistas a matéria sobre o casamento. Atílio volta de viagem animado e Isabel percebe. Virgínia encontra a chave misteriosa no bolso de Rafael, que se irrita mas procura disfarçar. Márcia e Wilson viajam para São Paulo. Leonor convida Pedro para jantar em seu apartamento. Meg leva Laura ao médico.



Sábado



Laura simpatiza com o obstetra e fica mais animada. Tadinha aconselha Eduarda a voltar logo para seu apartamento. Magnólia vai com Oscar até o restaurante de Wilson com a intenção de atrapalhar a conversa entre Liza e Genésio. Aninha tenta falar sobre Atílio e Flávia, mas Helena desconversa. Milena visita Nando. Atílio vai até o atelier fazer uma visita cordial a Helena, se oferecendo para tomar um café com ela. Ele diz que vai alugar outra casa. Felizes, Marcelo e Eduarda fazem planos de comprar uma casa. Isabel conta a Arnaldo que sonhou que Branca tentava assassiná-la, empurrando-a de um precipício. Virgínia pede a Rafael que fale sobre seus problemas. Atílio leva Pedro para jantar com Trajano, que imediatamente decide contratar o irmão de Helena. Nando é levado para o interrogatório. Milena, Orestes, Lídia e vários amigos do piloto chegam ao fórum.