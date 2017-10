Tieta: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Depois do beijo, Tieta pede para Osnar ir embora. Letícia revela à mãe o que descobriu. Leonora discute com Ascânio porque ele só fala na fábrica. Aída conversa com Modesto, confessa que já sabia de tudo e pede que ele conte a verdade para Letícia. Imaculada pede a Letícia que perdoe o pai. Rosalvo beija Elisa e ela o expulsa. Tieta pergunta a Dário se ele está procurando algo no mar. Aída manda Letícia ouvir o que o pai tem a dizer.



Terça-feira



Letícia não aceita falar com o pai. Dário não conta a Tieta o que procura. Filó diz ao coronel que pensa em se casar com Leôncio, mas ele lhe ordena que esqueça a ideia. Timóteo ouve Rosalvo falando de Elisa com Bebê. Aída explica a Letícia que sente gratidão por Carol e volta a lhe pedir que escute Modesto. Osnar, Chalita, Amintas e Cinira presenciam um ataque de Amorzinho. Amintas desliga o rádio e ela volta ao normal. Depois, os amigos aconselham Chalita a desfazer o noivado. Filó acorda passando mal. Letícia procura o pai. Ascânio convida Leonora para morar com ele.



Quarta-feira



Ascânio avisa a Leonora que a está esperando em casa. Letícia diz ao pai que não quer mais vê-lo. Filó passa o dia aérea. Marcolino é escolhido para hospedar Bafo de Bode e convencê-lo de que é o dono de Mangue Seco. Aída diz a Carol que continua sua amiga. Mirko pensa em sobrevoar Santana do Agreste de ultraleve no dia da festa. Marcolino não consegue contar a Juracy que vai hospedar Bafo de Bode. Tieta volta para casa. Leonora se muda para a casa de Ascânio. Carol vai com Júnior conversar com Modesto.



Quinta-feira



Carol aconselha Modesto a sair de casa e diz que não quer vê-lo mais. Amorzinho e Chalita terminam o noivado. Osnar vai falar com Tieta e ela lhe dá um tapa. Timóteo quer pagar o que deve a Tieta e ela lhe pede que, ao invés disso, fique com Elisa até Tonha se acomodar. Juracy encontra Bafo de Bode amarrado em sua sala e entra em pânico. Marcolino explica que Bafo de Bode é milionário e ela concorda que ele fique. Tieta avisa a Leonora que, se Ascânio a deixar, ela não vai apoiá-la. Jairo pede Cinira em casamento e ela desmaia. Modesto avisa a Aída que vai sair de casa.



Sexta-feira



Aída não impede Modesto de ir embora. Cinira volta a si e Jairo retira o pedido. Tieta instrui Elisa a tratar Timóteo com indiferença. Elisa diz a Timóteo que, apesar de voltarem a morar juntos, quer ter liberdade para receber seus amigos. Timóteo volta para casa. Marcolino explica a Bafo de Bode que seu nome é Possidônio e que ele é dono de Mangue Seco. Bafo de Bode se recusa a acreditar. Milu pergunta a Aída onde Modesto vai ficar. Modesto chega à casa de Carol com suas malas. Osnar procura Tieta para conversar.



Sábado



Osnar diz a Tieta que não quer mais brigar e lhe pede que pense no motivo de se provocarem. Modesto se despede de Carol, que não aceita o dinheiro que ele quer dar para Júnior. Cinira pede a Jairo que repita seu pedido e o aceita. Perpétua não gosta de saber que Cinira vai se casar e manda Amorzinho reatar com Chalita. Ela se recusa. Modesto vai para a casa de Marcolino. Tieta conta a Carmosina do seu interesse por Osnar. Chega a data da festa de Santana e Tonha volta à cidade.