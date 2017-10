Malhação: resumo da semana de 9 a 14/10

Segunda-feira



Tato se revolta com Aldo, que se embriaga com o dinheiro do filho. Após a manifestação dos alunos, Marta se desculpa com Bóris, e Ana Maria encerra a reunião. Edgar volta atrás e afirma a Bóris que não quer que o orientador deixe a escola. Aldo torna-se agressivo com Tato, e Janete teme a atitude do namorado. Roney sugere que Deco ocupe o quarto em que Tato dormia. Ellen, Benê e Tina comentam com Keyla sobre Deco e Tato. Dóris e Keyla têm maus pressentimentos ao pensar em Tato. Janete sugere que Aldo se esconda em sua casa. Mitsuko pede que Tina faça exames médicos. Tato, machucado, perambula pelas ruas. K2 se preocupa com o sumiço de Tato, e Keyla decide consultar Dóris. Bóris comenta com Roney que algo mudou em sua relação com o Colégio Grupo. Gilvan encontra Tato dormindo no pátio da escola.



Terça-feira



Tato conta para Dóris sobre a agressão de Aldo. Josefina cuida dos ferimentos de Tato. Roney aconselha Bóris. Marta propõe viajar com Lica. Dóris e uma policial vão até a casa de Aldo, mas não o encontram. Tato diz a Keyla que pensa em se mudar para um abrigo. Edgar não percebe o estado de Bóris. Ellen convida Das Dores para ir com ela e Nena ao novo colégio. Dóris anuncia a Tato que ele precisará registrar queixa contra Aldo. Felipe e MB perguntam por Lica. Tina estranha o comportamento de Bóris. Malu é preconceituosa com Nena e Das Dores. Ellen faz a matrícula no Colégio Grupo. Deco surpreende Roney com produtos orgânicos para a lanchonete. Nena se desculpa com Tina. Keyla afirma a Tato que ele ficará em sua casa. Bóris entrega a carta de demissão a Edgar.



Quarta-feira



Edgar pede que Bóris reconsidere a demissão, mas o orientador afirma que deixará o Colégio Grupo. K1 se irrita com o comportamento de MB. Dóris afirma a Tato que encontrará um adulto para se responsabilizar por ele. Roney diz a Dóris e Keyla que pensará sobre a possibildiade de assumir os cuidados com Tato. Benê organiza uma festa de despedida para Ellen, com a ajuda de Guto e Jota. Tina pede que Anderson faça os exames preventivos com ela. Roney questiona Tato sobre ficar em sua casa com a presença de Deco. Tato aceita morar com Roney, e Keyla pede que Deco libere o quarto que era do amigo. Malu chantageia Edgar para conseguir o cargo de Bóris. Dóris conforta Bóris. Tato chega à casa de Roney e encontra Deco.



Quinta-feira



Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2. Deco se incomoda com o comportamento de Keyla por causa de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julino a saída de Ellen do Cora Coralina. Roney e Valdemar ficam apreensivos com o entrosamento entre Deco, Keyla e Tato. Edgar repreende Bóris por deixar o colégio. Benê e Fio homenageiam Ellen, que se emociona. Nena insiste para que Anderson faça exames preventivos sobre sua saúde sexual. Malu afirma a Edgar que deixará a escola e se afastará dele, caso não ocupe o cargo de Bóris. Edgar dispensa Bóris.



Sexta-feira



Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen é recebida por Lica e Tina no primeiro dia no Colégio Grupo . Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz os exames. Malu é hostil com Ellen e diz que a menina está no novo colégio de favor. Luís e Marta falam da possibilidade de se casar e comentam sobre as reações de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola.