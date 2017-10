FOX Networks Group Latin America marca presença no RioMarket

A FOX Networks Group Latin America está no RioMarket deste ano, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, com participação de seus executivos em seminários, encontros e rodadas de negócio, além da exibição exclusiva do episódio de estreia de uma de suas produções originais de maior sucesso.



Nesta segunda-feira, dia 09, Jorge Stamadianos – SVP de Desenvolvimento da FNG Latin America e Zico Goes – VP de Desenvolvimento e Conteúdo da FNG Brasil – apresentaram na parte da manhã o painel Fox Networks Group Latin America: A Produção de Conteúdo na América Latina , na Sala 1. O tema foi discorrido com exemplos de quatro produções originais da região: Sitiados, Run Coyote Run, 1 Contra Todos e #MeChamaDeBruna.



" A produção de conteúdo original é uma de nossas grandes apostas e foi um prazer falar em um evento tão reconhecido como o RioMarket sobre essas quatro produções, que de alguma maneira ajudaram a colocar o grupo FOX ainda mais presente no mapa de produção de séries na região ", comenta Stamadianos.



Na parte da tarde Goes participou da Rountable Encontro Com FOX Networks Group (FNG) Latin America, na Sala 3, falando um pouco de como a FNG atua na região.



E às 19h, na Sala 1, haverá a Avant Première da segunda temporada da série #MeChamaDeBruna , que em sua primeira temporada obteve sucesso de audiência na América Latina e grande repercussão entre a crítica nacional. A nova temporada estreia no FOX Premium, no domingo, 22 de Outubro, às 22h45.



" É muito importante a presença dos canais FOX no RioMarket, um dos principais eventos do mercado audiovisual na América Latina. Além do painel, encontros e rodadas de negócio que participamos, estamos muito animados por poder exibir, em pré-estreia, no âmbito do evento, o primeiro episódio da segunda temporada da série #MeChamaDeBruna, que estreia agora em 22 de Outubro, no FOX Premium ", afirma Goes.