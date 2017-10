Globo Play disponibiliza gratuitamente atrações indicadas ao Emmy Internacional

Para celebrar as seis indicações ao Emmy Internacional 2017 , o Globo Play está disponibilizando para todos os usuários as íntegras dos programas indicados.



A minissérie ‘ Justiça ’ concorre na categoria Melhor Série Dramática e Adriana Esteves, que viveu a personagem Fátima na obra, teve indicação de Melhor Atriz.



O programa ‘ Tá no Ar ’, que conta com Marcelo Adnet e Marcius Melhem entre os redatores, está entre os listados como Melhor Comédia e ‘ Alemão ’, como Melhor Filme/Melhor Minissérie para TV.



Foram indicados também, na categoria Telenovela, ‘ Velho Chico ’ e ‘ Totalmente Demais ’. Os programas ficam abertos gratuitamente até dia 20 de novembro, quando a premiação acontece em Nova York.