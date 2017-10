SBT reexibe a novela mexicana Sortilégio

Você está lendo um tópico

Na segunda-feira, dia 16 de outubro, o SBT traz de volta às suas tardes a novela “ Sortilégio ”. Exibida pela primeira vez na emissora em 2014, a trama tem em seu elenco grandes nomes, como William Levy (Cuidado com o Anjo), Jacqueline Bracamontes (Rubi), Ana Brenda Contreras (Coração Indomável) e David Zepeda (Abismo de Paixão).



“ Sortilégio ” vem para substituir “ No Limite da Paixão ”, cujo último capítulo será exibido dia 23.10, às 17h. Sendo assim, a emissora exibirá a última semana da novela atual junto com a primeira da nova.























