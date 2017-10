MTV exibe final de temporada de Catfish Brasil

Está chegando ao fim a segunda temporada de ‘ Catfish Brasil ’, afinal tudo que é bom dura pouco. Para terminar com chave de ouro, o desfecho da história de Wesley , garoto de 24 anos que mora em São José do Rio Preto e Lucas, rapaz misterioso de Goiás (ou não!) promete fortes emoções! Confira na próxima quarta-feira, 11 de outubro, às 22h na MTV .



O casal se conheceu há dez anos em um grupo do falecido MSN . Compartilhavam conversas, segredos, intimidades e a única vontade de Wesley era poder falar pessoalmente sobre seus sentimentos e viver essa história de verdade. Wesley assumiu sua homossexualidade depois desse relacionamento então, para ele, essa relação significa muita coisa.



Em todos os momentos críticos, Lucas estava ali para apoiá-lo, passar confiança e ajudá-lo no que fosse necessário, porém isso não bastava. Wesley queria um final feliz. Depois de muitas desconversas os dois se afastaram, mas agora, com a ajuda de Ciro e Ricardo, esse amor voltou à tona.



As “pistas” seguidas pela dupla desencadearam em uma terceira pessoa, um tanto abusada, que acabou dando uma forcinha e revelando acontecimentos que até então eram desconhecidos.



Mas a saga continuou e depois de uma análise minuciosa da vida de Lucas, com as poucas informações cedidas por Wesley, Ciro e Ricardo descobriram fatos que só aumentaram a ansiedade desse (re)encontro.